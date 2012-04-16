发改委官员称物价适度温和上涨是可承受的

路透北京4月16日电---中国国家发展和改革委员会副主任彭森撰文表示,在经济转型、快速发展阶段,适度、温和的物价上涨不仅是难以避免的,也应是可以承受的.他并称,今年稳价安民的任务十分艰巨.

彭森在最新一期党刊《求是》杂志发表文章称,物价上涨与通货膨胀虽有联系,但绝不能简单地把物价上涨等同于通货膨胀.

"只要物价涨幅控制在合理区间内,明显低於经济增速,明显低於居民收入增长幅度,那麽,这种可控的、温和的物价上涨就是社会可承受的,也是宏观政策可接受的,"文章称.

彭森表示,希望中国长期保持"高增长、低通胀",只是一个美好的愿望.

作为发展中国家,中国将长期面临"两个不可避免"的趋势.一是随着城市化进程加快和城乡居民消费水平的提高,对农副产品的需求将不断增加,价格出现上涨趋势不可避免;二是由於中国人多地少,人均资源占有率低,资源性产品价格、劳动力工资和环境保护成本等上涨的趋势不可避免.

"短期内,推进资源和环境价格改革会一定程度推高价格总水平,对生产生活造成一定影响."文章称,因此要选择好出台价格改革的时机,也要按照先易後难、先急後缓的次序,安排好出台改革措施的节奏.

统计分析表明,改革开放33年,中国经济年均增长9.6%、价格总水平年均上涨5.4%,其中1978年至1999年价格总水平年均上涨7.1%.

中国政府将推进资源环境价格改革作为"十二五"(2011-2015)期间的一项重要任务.当前中国煤炭、石油、天然气、水等重要的资源性产品价格还存在许多矛盾,环境损害的成本还没有完全计入相关商品价格,需要理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源类产品价格关系,完善要素、环境价格形成机制.

中国政府确定的全年物价上涨目标是4%.最新数据显示,中国3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅3.6%,超出预期.(完)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

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