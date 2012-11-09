（更正）马建堂：政府完成今年经济增长目标信心增强（更新版）

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
(更正标题中统计局长名，新增更多细节和背景)
* 对完成今年经济增长目标信心增强
* 全年CPI涨幅控制在4%以内已成定局
路透北京11月9日电--中国甫公布的10月经济数据再次印证国内经济触底回暖态势.国家统计局局长马建堂周五表示,数据使政府对完成今年经济增长7.5%目标的信心增强.
他在中国共产党"十八大"间隙并对记者表示,今年对稳定物价的努力取得了明显成效,全年CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在4%以内已成定局.
"9月数据显示,经济平稳运行,企稳迹象明显,10月数据延续了这样一个很好的迹象.使我们完成全年(经济)目标信心增强."他说.
国家统计局稍早公布数据显示,10月CPI同比涨幅1.7%,创33个月以来新低;1-10月CPI同比上涨2.7%.10月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高.(完)
--发稿 张胜男；撰写 康熙泽; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。