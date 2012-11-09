（更正）马建堂：政府完成今年经济增长目标信心增强（更新版）

路透北京11月9日电--中国甫公布的10月经济数据再次印证国内经济触底回暖态势.国家统计局局长马建堂周五表示,数据使政府对完成今年经济增长7.5%目标的信心增强.

他在中国共产党"十八大"间隙并对记者表示,今年对稳定物价的努力取得了明显成效,全年CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在4%以内已成定局.