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中国财经 | 2012年 11月 9日 星期五 17:41 BJT

（更正）马建堂：政府完成今年经济增长目标信心增强（更新版）

(更正标题中统计局长名，新增更多细节和背景)

* 对完成今年经济增长目标信心增强

* 全年CPI涨幅控制在4%以内已成定局

路透北京11月9日电--中国甫公布的10月经济数据再次印证国内经济触底回暖态势.国家统计局局长马建堂周五表示,数据使政府对完成今年经济增长7.5%目标的信心增强.

他在中国共产党"十八大"间隙并对记者表示,今年对稳定物价的努力取得了明显成效,全年CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在4%以内已成定局.

"9月数据显示,经济平稳运行,企稳迹象明显,10月数据延续了这样一个很好的迹象.使我们完成全年(经济)目标信心增强."他说.

国家统计局稍早公布数据显示,10月CPI同比涨幅1.7%,创33个月以来新低;1-10月CPI同比上涨2.7%.10月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高.(完)

--发稿 张胜男；撰写 康熙泽; 审校 张喜良

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