中核和中广核合组华龙核电公司 助自主核电技术出海

路透上海12月31日 - 中国两大核电集团--中国核工业集团和中国广核集团周三签订协议，共同投资设立华龙国际核电技术有限公司。这将为中国自主核电技术“华龙一号”的融合发展及市场开拓注入强大动力，助推“华龙一号”在更多国家和地区落地。

据新华社周三晚间报导，华龙公司将致力于持续融合与发展“华龙一号”自主三代核电技术，统一管理并实施华龙技术、品牌、知识产权等相关资产在国内外的经营，推动“华龙一号”成为中国核电走出去的主力品牌。

该合资公司注册资本为5亿元人民币，中核集团和中广核集团各占50%股权。

“华龙一号”示范工程--福清核电5、6号机组和防城港核电3号机组以及“华龙一号”海外首个反应堆--巴基斯坦卡拉奇项目均已开工建设，并进展顺利；此外阿根廷项目已签署框架合同，英国项目亦签署投资协议。中核集团和中广核集团将尽快推动华龙公司组建，共同推进华龙项目批量化建设。（完）