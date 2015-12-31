中核和中广核合组华龙核电公司 助自主核电技术出海

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月31日 - 中国两大核电集团--中国核工业集团和中国广核集团周三签订协议，共同投资设立华龙国际核电技术有限公司。这将为中国自主核电技术“华龙一号”的融合发展及市场开拓注入强大动力，助推“华龙一号”在更多国家和地区落地。
据新华社周三晚间报导，华龙公司将致力于持续融合与发展“华龙一号”自主三代核电技术，统一管理并实施华龙技术、品牌、知识产权等相关资产在国内外的经营，推动“华龙一号”成为中国核电走出去的主力品牌。
该合资公司注册资本为5亿元人民币，中核集团和中广核集团各占50%股权。
“华龙一号”示范工程--福清核电5、6号机组和防城港核电3号机组以及“华龙一号”海外首个反应堆--巴基斯坦卡拉奇项目均已开工建设，并进展顺利；此外阿根廷项目已签署框架合同，英国项目亦签署投资协议。中核集团和中广核集团将尽快推动华龙公司组建，共同推进华龙项目批量化建设。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。