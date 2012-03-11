中国年内料恢复核电站审批--官员

路透北京3月11日电---中国国家核电技术公司董事长王炳华称,国家对在建和运行的核电和核设施进行的全面安检已经结束,部分问题已解决,据其判断中国政府会在今年或在今年更早些时候恢复国内核电站项目的审批.

他周六在人大和政协两会期间举行的发布会上并称,在安全大检查过程中共计发现了14个方面需要整改的问题,有的已经完全解决,有的正在解决当中,有的已经列入三年改造计划当中.

他并谈到,中国内陆必须发展核电, 尤其是华中地区(湖北、湖南、江西地区),一次能源匮乏,市场需求旺盛,能源结构不合理,迫切需要发展核电来满足经济社会发展对电力的需求.

"内陆核电站的设计标准和沿海核电站的设计标准完全是一致的.就其排放...相对沿海,按照国家的标准,会有更加严格的约束和要求.而且我们核电界在技术层面没有问题,准备充分."王炳华说.

中国目前正在制定新的核安全规划和核电发展中长期规划.此前规划提出中国2020年时建成4,000万千瓦核电装机容量,但去年3月中断审批前已建成装机容量1,080万千瓦,加上在建28台核电机组装机容量3,097万千瓦,业内普遍预期新规划将大幅上调规划目标.

王炳华并称,中国发展核电过程当中,无论是按照规划,还是按照技术路线的选择,还是按照产业政策的约束,中国发展核电绝不会搞"大跃进",而且目前中国也没有搞"大跃进".

"所有准备在建的项目,完全是在政府的规划范围内,完全在政府的产业指导政策内,完全符合国际和国内核安全相应法律法规标准的要求."他表示.

中国证券报上周援引中国核工业建设集团公司总经理穆占英表示,国内核电项目审批重启在即,预计今年会有新的核电项目开工.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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