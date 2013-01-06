中国最大核电规划项目重启--新华

新华社周六报道称，中国最大的核电规划项目已重新启动。这表明在日本福岛核事故发生后停止发展的中国核电产业正在解冻。报道称，位于山东的石岛湾高温气冷堆核电站工程已于去年12月21日开工，预计将于2017年底前投产发电，远期规划容量约660万千瓦。图为资料图片。路透