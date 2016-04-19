中国寻求扩大与新西兰的自由贸易协定

路透北京4月19日 - 中国日报(China Daily)周二报导，中国国务院总理李克强与新西兰总理约翰基在北京会晤时表示，中国计划扩大与新西兰的自由贸易协定。

新西兰在2008年成为首个与中国签署自由贸易协定的经济合作暨发展组织(OECD)国家，而中国在2014年成为新西兰最大的出口市场。

中国日报援引李克强对约翰基的谈话称，中国将努力在自贸协定框架内扩大贸易，并创造扩大协定的条件。

李克强称，中国还将扩大与新西兰在农业和食品安全等领域的全面合作。

报导援引约翰基的讲话称，他还将努力扩充自由贸易协定。报导没有披露更多细节。(完)