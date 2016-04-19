中国寻求扩大与新西兰的自由贸易协定

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月19日 - 中国日报(China Daily)周二报导，中国国务院总理李克强与新西兰总理约翰基在北京会晤时表示，中国计划扩大与新西兰的自由贸易协定。
新西兰在2008年成为首个与中国签署自由贸易协定的经济合作暨发展组织(OECD)国家，而中国在2014年成为新西兰最大的出口市场。
中国日报援引李克强对约翰基的谈话称，中国将努力在自贸协定框架内扩大贸易，并创造扩大协定的条件。
李克强称，中国还将扩大与新西兰在农业和食品安全等领域的全面合作。
报导援引约翰基的讲话称，他还将努力扩充自由贸易协定。报导没有披露更多细节。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。