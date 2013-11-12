中国10月铜铝产量双双升至纪录高位

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
* 中国10月铜产量为637,958吨，9月为620,086吨
* 10月铝产量为1,951,134吨
记者 任玉兰 编译 于春红/李爽
路透香港11月11日 -中国10月精炼铜产量较前月增长2.9%，连续第二个月创下纪录高位，因原材料供应和新产能增加，同时铝产量亦触及纪录高位。
国家统计局周一公布的数据显示，10月精炼铜产量为637,958吨，9月为620,086吨。10月产量较上年同期大增22.9%。
中国精炼铜月产量创下纪录高位，可能意味着未来几周国内供应将继续充足，这将打压本国铜价，并使进口现货铜价没有吸引力。中国是全球最大精炼铜的生产国和消费国。
国有研究机构安泰科资深分析师杨长华表示，“铜精矿供应非常充足，9月进口量超过100万吨，这支撑10月铜产量较高。”
过去几个月新产能投入使用，已逐渐增加铜产量。
安泰科估计，第三季至少已开始启用20万吨产能。
炼厂消息人士称，进口铜精矿处理和精炼费用较高，已鼓励炼厂以全部产能开足马力。
**铜冶炼商增加销售以获取现金**
一家大型铜冶炼商交易商表示，一些冶炼商已经在现货市场增加精炼铜的销售，以获得现金，因为预计年底前国内市场资金紧张。
中国北部省份的需求显示出放缓迹象。这位交易商称，新疆的数家客户已经取消12月的订购，还可能取消1月的订单，因严冬影响户外作业。
数据显示，2013年前10个月，精炼铜产量增长13.67%至5,579,689吨。
10月原铝产量较前月增加5%至创纪录的1,951,134吨，刷新2013年8月创下的1,863,433吨纪录。10月产量比上年同期增长11.87%。中国是原铝主要生产商和用户。
高成本的冶炼厂已经开始限制产量，因国内铝价较低，今年迄今铝价已跌6%。
但交易商称，北部和西北部省份的低成本新产能提高产量。
2013年前10个月，原铝产量为18,161,163吨，较上年同期增长9.2%。(完)
(编译 于春红/李爽 审校 孙茉莉)
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