中国10月CPI料持稳 投资及工业增速续回升

* 公布内容: 10月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间: 11月9日(周五)

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI)同比 1.9 1.6 ~ 2.1 1.9 5.5 26

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -2.7 -3.5 ~-2.4 -3.6 5.0 26

固定资产投资(不含农户)(1-10月) 20.6 20.2 ~ 21.4 20.5 24.9 26

工业增加值 9.4 9.0 ~ 9.8 9.2 13.2 25

社会消费品零售总额 14.0 13.4 ~ 14.5 14.2 17.2 25

路透综合26家机构预测中值结果并显示,中国10月消费者物价指数(CPI)预计持平於上月.同时随着政府加快基建项目上马及其带动的内需回暖,固定资产投资预计将保持稳定增速,10月工业增加值继续回升.

分析师多认为,短期内CPI同比涨幅仍较温和,而投资拉动内需回暖引发的资源品价格上涨,将带动PPI同比跌幅进一步缩窄.

不过,交通银行首席经济学家连平等在预测报告中指出,虽然明年物价上涨幅度较为平缓,但也不排除若出现大规模货币冲击或输入型因素的影响,通胀形势将超出预期.

"其是如果出现投资过热和资本流入过快,明年的物价上涨就可能演变成新一轮通货膨胀风险,这需要市场提前关注,加以警惕."他称.

其它方面,随着铁路等基建项目加速进行,房地产市场逐步企稳,10月固定资产投资继续保持稳定增长的态势;而企业持续去库存以及内需回暖,也有利於制造业生产的复苏,稍早公布的PMI数据以及工业企业利润均证实了这一趋势.

"我们预计,(10月宏观)数据将证实,中国经济可能开始温和复苏."瑞银(UBS)经济学家汪涛在报告中指出.

最新数据几乎均释放积极信号.中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红;官方非制造业PMI亦大幅回升,汇丰服务业PMI虽略降但仍保持扩张势头,而9月的工业企业利润则逆转此前五个月同比跌势转升.

继中国央行今年稍早两次降息,两次下调存款准备金率之後,下半年以来,从政府投资项目到稳定外贸的各项政策措施密集出台.分析师普遍认为,其效应将在四季度逐步显现.

路透在三季度宏观数据公布後对27家机构的调查也显示,未来一年中国通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内,四季度经济增速预计在7.7%,今明两年增速分别为7.7%和7.8%.

以下为各机构预测详情:

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机构 PPI CPI 投资 工业 消费

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交通银行 -2.6 1.9 20.6 9.4 14.3

西班牙对外银行 -3.0 2.0 20.6 9.6 14.4

中银国际 -3.0 2.0 20.2 9.3 14.0

交银国际 -2.8 2.0 20.6 9.5 14.5

美银美林 -2.7 2.1 20.7 9.6 13.8

农业信贷企业

与投资银行 -2.7 1.9 20.4 9.3 14.5

国开证券 -2.7 1.9 20.6 9.3 13.9

建设银行 -3.2 1.9 20.6 9.4 14.3

中金公司 -2.6 1.8 20.3 9.0 14.0

中信证券 -2.8 2.0 20.7 9.6 13.8

德意志银行 -2.5 1.6 20.3 9.4 13.9

光大证券 -2.5 1.9 20.5 9.3 14.0

Forecast PTE -3.5 1.9 20.6 9.4 14.3

高盛 -2.9 1.8 20.8 9.8 13.4

国泰君安 -2.6 1.9 20.3 9.0 13.5

华宝信托 -2.7 1.9 20.6 9.4 14.0

兴业银行 -2.6 1.8 20.3 9.0 13.7

ING金融市场 -2.5 2.1 20.6 9.2 14.2

瑞穗证券 -2.4 1.8 20.6 9.2 14.1

北京领先国际

金融资讯 -2.5 2.0 20.4 9.1 13.9

国海证券 -2.8 1.9 20.6 9.4 14.5

上海证券 -3.0 1.8 21.4 9.5 14.4

申银万国 -3.4 1.8 20.5 ~ ~

法兴银行 -2.9 1.7 20.6 9.4 14.5

渣打 -2.4 1.9 20.7 9.3 14.0

瑞银 -2.8 1.9 20.8 9.4 13.8

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注: ~表示数据不可得.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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