中国10月数据强化经济触底回升态势

* 10月工业增速创五个月新高

* 投资和消费增速均创七个月新高

* 显示经济触底回升

* 但经济复苏基础仍不牢固

路透北京11月9日电---中国10月工业、投资和消费增速均好於预期,并升至数月高点,显示前期中国促经济的政策正在显效,亦强化了中国经济料在四季度触底回升的势头.

不过分析师指出,中国经济仍面临去产能化等难题,经济复苏基础还不牢固,仍面临下行风险,而考虑到通胀形势不足虑,後续宏观政策料仍有继续加力的可能.

"10月投资、消费、工业增加值都有所反弹,显示经济企稳筑底明确,但从数据看,反弹力度并不是很大,仍属弱势反弹,"中国国际经济交流中心研究员张永军称.

他并认为,在当前稳增长优先的前提下,政策仍需适当加力,包括货币政策的松动.

而法兴银行中国分析师姚炜指出,可以确定的是周期性反弹现在开始了,四季度经济增速肯定比三季度有明显的回升,我们预计在7.7%.

国家统计局数据显示,中国10月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高,而1-10月的固定资产投资(不含农户)同比增速达20.7%,10月社会消费品零售总额亦同比增长14.5%,投资和消费增速均创七个月的新高,且三个主要数据的月环比均为正增长,亦全部优於路透调查中值.

不过,国开证券宏观经济分析师杜征征坦言,固定资产投资数据略好於预期,说明企业去库存接近尾声,国家前期稳增长政策的效果逐渐显现.伴随二季度以来,社会融资总量持续改善,国内经济增长底部趋稳,具备回升可能性,但基础仍不牢靠,仍需进一步巩固.

"仍有一些经济复苏的基础不够牢固,普遍面临去产能化困难,经济下行风险犹存...现在通胀比较低,下调存准实际是比较好的时机."华宝信托宏观分析师聂文指出.

中国10月CPI同比涨幅降至近三年低点,PPI降幅收敛,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀预计温和上行,但整体仍将平稳可控,为货币政策调整预留空间.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.官方制造业PMI升至50.2,告别前两月的萎缩状态;汇丰中国10月制造业PMI则创八个月高位.

稍早,中国央行行长周小川在中国共产党十八大上称,宏观政策要保持足够的针对性和灵活性,并留有调整的余地,明年政策会保持延续性. 三季度以来,国内经济呈现缓中趋稳迹象;外部经济则需要强调不确定性,其并提及美国财政悬崖是当前很大的不确定性.

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,後者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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