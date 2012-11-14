10月全国财政收入增速创七个月高点

中国央行称近日实行定向降准例行考核结果有上有下 调整日为下周一

路透北京2月21日 - 中国央行周二称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。