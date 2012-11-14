10月全国财政收入增速创七个月高点

中国央行称近日实行定向降准例行考核结果有上有下 调整日为下周一
路透北京2月21日 - 中国央行周二称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。
路透北京11月14日电---中国财政部周三公布,10月全国财政收入10,444亿元人民币,同比增长13.7%,增速较上月继续回升,并创下七个月来最高水准,主要受经济增长趋稳带动相关税收增加所致.
财政部网站公布的新闻稿称,本月财政收入特别是中央财政收入增幅比上月有所回升,主要是受经济增长趋稳带动相关税收增加,以及去年同期收入基数较低等因素影响.
财政部数据显示,10月中央本级收入5,119亿元,同比增长8.9%;地方本级收入5,325亿元,同比增长18.7%.
"地方本级收入增幅高於中央本级,主要是前几个月房地产市场交易量扩大带动相关地方税收增加."新闻稿称.
另外,10月全国财政支出8,617亿元,同比增长6.7%;其中中央支出同比大增43.1%,主要是交通运输支出增加,而地方支出增速仅有区区0.9%.
今年前10个月,全国财政收入累计同比增长11.2%,财政支出累计增长19.6%.
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览:(资料来源财政部网站)
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2011年
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财政收入 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9 18.7 13.1 24.8
财政支出 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0 34.7 32.8 21.2(完)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
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