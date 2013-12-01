中国10月外汇占款增量创近六年新高

图为面值百元的欧元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 10月央行外汇占款创近六年新高

* 巨额外汇占款为央行干预了人民币汇率提供数字佐证

* 未来数月跨境资金将持续流入中国的趋势不变

* 央行态度是决定市场利率更关键的因素

路透北京11月29日 -最新公布的10月中国央行口径外汇占款令人侧目--较上月增量扩大近七成，至4,495亿元人民币，且创下2008年1月以来的单月新高。如此规模的外汇占款，也为央行实际上干预了人民币汇率提供了数字的佐证。

尽管外汇占款数据显示其仍是银行间市场流动性的主要提供渠道，但由于今年的财政存款投放速度一直低于预期，且金融监管政策悬而未出，令机构普遍有所顾忌，流动性也因此人为吃紧。

分析人士还指出，只要跨境资金持续流入中国，央行的干预之手就会不断伸向市场。虽然四季度的外汇占款应将维持高位，但只要央行中性偏紧的基调不做调整，交易员就不敢对未来资金面大幅宽松有过于乐观的预期。

“这个数字确实很惊人，央行肯定出来干预汇率了啊，不干预哪来这么多外汇占款啊。不干预人民币汇率肯定会升得更快。”金融专家赵庆明说。

央行资产负债表显示，10月末央行口径外汇占款余额达258,043亿元，较9月末的253,548亿元增加4,495亿元。央行此前公布10月全口径的金融机构新增外汇占款数额为4,416亿元。

10月份人民币即期市场打破此前6.12元行情的平静市况而大幅升值。当月一度上涨约400点创出6.0802元的历史高位，其后疑似干预的大行购汇力挽狂澜，使当月涨幅收窄，最终以6.0945元告收。

市场人士推测由于客盘结汇压力较大，当月即期涨幅收窄需要更大力度的购汇才能够实现，若为干预将很容易在外汇占款数据中得以体现。

“央行还是应该把重点放在引导（人民币）汇率预期分化上面，而不是直接出手干预汇率。”赵庆明说。

而自11月初中共三中全会召开以来，人民币汇市一直固守在6.09元左右，跟之前汇市在今年8月中旬起横盘在6.12元约两个月左右的市场状况出奇相似，交易人士称期待监管层退出对汇市常态式干预的迹象。

中国央行行长周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间。

而央行副行长易纲此前亦强调，在完善机制的过程中，必须要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。而目前人民币汇率非常接近均衡水平。

**外汇占款不敌央行决心**

分析人士普遍相信，10月外汇占款的大幅回升主要受基本面因素、政策面因素以及外围货币政策的影响。而至少到明年一月，跨境资金将持续流入中国的趋势都不会改变。

虽然外汇占款理论上将为中国的银行间市场提供大量的流动性，但央行的态度是决定市场利率更关键的因素。

招商证券发布的报告表示，从跨境资金流入对国内流动性补充的角度来看，10月外汇占款规模不可谓不高，然而在央行持续偏紧的公开市场操作引导利率中枢缓慢上移，以及强化市场对流动性偏紧的预期的影响下，国内银行间流动性亦非常紧张。

“如果未来跨境资金流入增量低于10月，央行延续此前的操作，国内流动性难现偏松的局面。”报告称。

分析人士对四季度外汇占款保持乐观，但10月金融机构外汇占款增幅如此之高恐怕也难以持续。招商证券预计月均增量在1,500-2,500亿元之间。

央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

央行此前发布的三季度货币政策执行报告，就传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。（完）

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(发稿 谢衡/李然; 审校 黄凯)

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