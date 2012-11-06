中国10月进口增速料继续反弹 出口料略弱於上月

* 公布内容: 10月进出口贸易数据

* 公布时间: 11月10日(周六)

--调查结果:

指标 10月中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

出口(%) 9.0 6.0至13.0 9.9 15.9 26

进口(%) 3.1 -1.7至7.2 2.4 28.7 26

贸易顺差(亿美元) 268.5 196至346 276.7 170.33 26

--数据要点:

路透调查综合26位机构分析师的预测中值显示,中国10月进口同比增幅料延续上月反弹回升势头,出口同比增速则较上月略下滑,显示内需正在复苏,而外部经济形势仍复杂.

分析师们认为,中国稳增长政策促使投资增速逐步回升,拉动进口增速继续反弹,且微观企业主动补库存行为亦将加大进口需求;而外部需求虽处於弱复苏格局中,但中国前期外贸稳增长政策的逐渐落实将推动10月出口继续增长,增速料弱於上月,当月贸易顺差则可能扩大至268.5亿美元.

中国9月份的贸易数据超出市场预期,均出现明显回升.9月单月出口规模创历史新高,同比增长9.9%,而进口亦同比增长2.4%,政策显效释放经济企稳回升信号.

瑞银报告称,中国10月进出口料获得更多动力,中国外部需求的先行指标--美国和德国需求持续改善,暗示中国出口增长亦将继续复苏,料将增长近9%.与此同时,随着国内投资需求的复苏和去库存压力的消散,进口亦将继续恢复,10月有望增长6%.

"中国10月PMI升至50.2,意味着制造业至少已经企稳,PMI的分项数据显示,随着产出量增加及库存持稳,中国10月的出口以及新订单正在改善,...我们认为即将公布的10月数据将确认中国经济正在温和复苏."该报告称.

交通银行报告亦称,整体看10月欧洲经济将继续衰退,美国经济还将是温和复苏态势,预计在外部需求弱复苏的格局下,10月出口同比仍将处於个位数增长.且世界范围内有效需求的整体不振,将在很长一段时间制约中国出口的进一步反弹.

"汇率问题从来就是个政治问题,美国大选前後人民币的阶段性升值难以避免,这也将在一定程度上削弱中国出口产品的竞争力."交通银行首席经济学家连平在报告中称.

人民币最近强势走升,人民币兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,9月份一月就大幅升值1%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.

进口方面,交行认为,外贸再平衡叠加内需筑底企稳,未来数月进口增速有望维持个位数低速增长格局.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决於外需表现.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口(%) 进口(%) 贸易顺差(十亿美元) ----------------------------------------------------------

交通银行 8.9 5.0 24.10

西班牙对外银行 10.0 0.0 32.80

中银国际 6.5 5.0 20.35

交银国际 10.0 4.0 27.00

美银美林 6.2 3.0 22.80

农业信贷企业

与投资银行 6.5 1.0 25.80

国开证券 7.6 2.2 26.50

建设银行 13.0 6.8 28.00

中金公司 7.0 1.0 26.70

中信证券 7.5 5.3 21.50

德意志银行 10.0 4.0 27.30

光大证券 10.0 -1.0 34.30

Forecast PTE 10.5 3.0 29.40

高盛 12.0 1.0 34.60

国泰君安证券 8.2 7.2 19.60

华宝信托 8.9 3.5 26.00

兴业银行 9.0 2.5 25.00

ING金融市场 12.5 2.0 33.90

瑞穗证券 6.0 3.0 22.30

北京领先国际

金融资讯 9.5 3.3 27.40

国海证券 9.3 5.5 24.00

上海证券 9.8 3.2 28.00

申银万国证券 8.9 -1.7 33.40

法兴银行 9.0 3.0 27.00

渣打银行 10.0 4.0 28.00

瑞银 8.5 5.7 22.50 (完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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