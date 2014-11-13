焦点：中国10月工业数据显示经济下行压力仍大 政策或需进一步宽松

路透北京11月13日（发稿 路透中文部；撰写 侯向明） - 中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低，反映经济下行压力仍大，经济调整态势不改，料四季度将进一步放缓。

分析人士认为，当前经济下行比预期的更为严重，四季度政策主基调仍是稳增长，货币政策有进一步宽松的必要，而明年增速目标很可能被下调。

“从投资、消费的数据看，经济下行压力比想像的大，...尤其是工业增加值比9月份回落0.3个百分点，固定资产投资也落至16%以下，主要与房地产投资持续下降有关。“中国国际经济交流中心研究员王军称，预计四季度政策主基调仍是稳增长。

他并表示，9月底出台的房贷政策对房地产投资的牵引料会在四季度慢慢显效，但因四季度基数比较高，中国经济的整体走势只能是降中趋缓。

中国国家统计局周四公布，10月规模以上工业增加值同比增长7.7 %，低于预期；社会消费品零售总额增长11.5%，增速连续第五个月回落并创2006年2月来最低；1-10月固定资产投资同比增长15.9%，增速为2001年12月来最低。

招商证券宏观分析师赵可表示，10月数据显示无论是投资还是工业都在往下走，而消费的弹性也不大，前期银行出的政策对地产商去库存有帮助，但对整体投资的帮助并不大，经济仍在下行通道中。

鉴于此，王军表示，政策选择方面，货币政策有考虑降准的必要，”毕竟目前的准备金率仍维持在历史高位，而现在经济下行压力这么大，根本没有必要硬撑。“他认为，虽然CPI目前较低，但因货币存量较大，且债务压力沉重，一定程度上限制了降息空间，不过基于稳增长压力较大的现实选择，货币政策上降准的可能性增大。

他并称，财政政策在减税、盘活存量方面仍有较大的挖掘空间，宏观调控本身就是要逆周期而动，降低存准也不意味着全面宽松，明年的GDP目标设定完全没有必要再定这么高。

经济数据不佳拖累中国股市收低，上证综指.SSEC全天震荡收跌0.3%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小跌0.04%，澳元兑美元下滑0.19%报0.8702美元。

工业增加值图表：link.reuters.com/ber43w

**明年经济增速目标或被下调**

中国经济年初以来缓慢回落的趋势仍未出现根本性改变，经济下行压力未消，同时房地产市场依然给投资构成拖累。分析人士预计，四季度经济增速还可能进一步放缓，而明年的增速目标则可能被下调至7%。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认为，10月工业增加值增速回落，消费则相对平稳，而投资受房地产投资回落影响也在下行，显示经济整体压力仍较大，估计四季度会延续稳中趋降的态势。

他预计，四季度GDP(增速)会降到7.2-7.3%左右，全年可能为7.3%左右。

澳新银行驻上海分析师周浩表示，10月工业增速跌至8%以下很让人意外，11月增速可能会在7.5%左右，而目前房地产市场仍在拖累投资，说明第四季度经济成长将表现疲软。

“我们看不到第四季经济增速将自下行趋势中扭转的迹象。”他说。

最新路透季度调查结果显示，今年四季度中国经济增速预计7.3%，全年为7.4%；明年四个季度增速将逐季放缓，分别为7.2%、7.1%、7.0%和6.9%，全年预计为7.1%。

中国政府年初制定的今年经济增速目标为7.5%左右，但鉴于产能过剩和调结构的压力，再加上房地产市场的持续低迷，市场预计中国明年可能下调全年目标至7%左右。

中国银行国际金融研究所研究员李建军认为，现在已经进入一个结构调整的攻坚阶段，确实需要下调经济增长目标。

“我觉得明年的经济增速可能在7%左右，...对此我认为我们也不能过分解读，7%的增速足够了，我们也没有必要再出台刺激政策。”李建军说，经济还是在筑底，没有明显好转的迹象，政策上还是要以调结构为主。

中国国家主席习近平周二称，中国经济将在未来相当一段时期内保持中高速增长，且质量会不断提升；有信心在改革发展稳定之间，以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。

**政策或需进一步放松**

10月工业、投资、消费基本都低于预期，显示经济相当疲软，但中国经济结构调整远未结束，预计后续政策宽松趋势不改，而在保持流动性适度宽松的同时，也会有更多促改革、稳增长政策出台。

华宝信托宏观分析师聂文表示，当前经济企稳难度比较大，三季度来看，进出口对GDP的贡献比较大，而从近期数据看，PMI全球都有下滑风险，四季度比三季度数据还要差一些，寄希望补库存的需求可能比较疲弱。

“这样情况下，要求政策进一步放松。”他称，前期调研看，企业资金比较紧张，中长期信贷利率还没有有效下降，这也要求政策有所放松。

牛犁认为，从目前实际情况看，处于物价低，融资成本高的状况，在政策选择上，无论是降息还是降准都属于可选项。

“但央行似乎更倾向选择创新工具来释放流动性，只是这些创新工具市场了解度有限，能发挥的作用也难免打了折扣。”他称。

此前中国央行三季度货币政策报告已揭开MLF(中期借贷便利)等创新工具面纱，随着年底临近，预计“工具箱”将蓄势待发，使用频率有望逐步增强。

澳新银行的周浩则仍维持政策宽松立场。他并表示，央行未来几个月可能会继续实施中期借贷便利（MLF）操作，以确保货币供给的稳定。

“但我并不认为会有大幅刺激的措施出台，因为现在已经11月份了，再出台刺激经济举措有点太晚了。”他说，如果政府真的想要扭转增长趋势，目前为时已晚。

中国四季度明显加快了扩大投资的步伐，仅10月下旬至11月初发改委批复的铁路和机场投资规模就达7,000亿元人民币，同时稳定外贸鼓励进口及刺激消费的举措亦不断。

中国总理李克强此前在部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”。

(审校 曾祥进)

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