中国10月官方制造业PMI升至18个月新高

* 中国官方10月制造业PMI升至51.4，高于预期的51.2

* 指数创下18个月新高

* 中国经济增长企稳态势初步确立

路透北京11月1日 -中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，10月制造业采购经理人指数(PMI)升至51.4，为2012年4月以来最高位，当时为53.3。10月数据高于路透访问分析师预估中值51.2，以及上月的51.1。

“10月份PMI指数继续回升，预示经济增长走稳态势初步确立。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群评论称。

不过他同时也指出，各项订单指数，产成品库存指数、购进价格指数下降，表明企业对未来市场前景仍然比较谨慎。从投资、出口、消费三大需求增长态势分析，中国经济增长初步稳定在7.5%左右的区间，但基础仍不够稳固，市场引导的内生性增长能力仍然偏弱。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

_________________________2013年___________________________ ________2012年________

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

PMI(%) 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8

CFLP提供的新闻稿显示，同上月相比，10月官方制造业PMI的12个分项指数中，生产指数、采购量、原材料库存和从业人员指数上升；供应商配送时间指数与上月持平；其余各指数有所回落。

其中，新订单指数环比回落0.3个百分点至52.5，新出口订单指数亦较上月降0.3个百分点至50.4，显示需求端略有些波动。

生产指数环比劲升1.5个百分点至54.4，为2012年5月以来的最高点，是制造业PMI回升的主要因素。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，一系列稳增长、调结构、促改革的政策措施效果逐渐显现，企业预期稳定、发展信心增强，有力地推动了企业生产回升。

此外，大型企业PMI指数7月份以来持续上升，10月份达到52.3；中型企业PMI指数五个月以来首次回升至临界点上；小型企业状况依然不乐观，10月下降0.3个百分点，继续位于临界点之下。

稍早公布的汇丰10月中国制造业PMI终值升至50.9，创下七个月最高位，连续三个月处于荣枯线50上方，未来几月仍有望延续好转势头，为中国推进结构改革创造有利环境。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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