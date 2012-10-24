中国10月制造业PMI初值大幅回升--汇丰

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 10月制造业PMI升至三个月高位
* 新订单明显改善,升至六个月高位
* 中国经济渐趋稳定但仍需政策支持
路透北京10月24日电---汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处於荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期後,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.
Markit提供的新闻稿显示,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至49.1,为三个月高位,远高於上月47.9的终值.
"10月PMI初值连续第二个月回升,这主要是由於新订单指数逐渐改善,尽管仍略低於50,但已回升到六个月高位."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示.
10月新订单分项指数升至49.7,与今年4月新订单终值持平;新出口订单亦升至五个月高点.
屈宏斌认为,数据的改善部分归功于此前政策放松效应的发挥,"不过,外部仍充满挑战,就业市场压力不减.这就需要未来几月继续保持政策宽松,来支持经济增速回暖."
当月数据并显示,产出分项指数升至三个月高位;投入和产出价格指数则转升至50分水岭上方,显示通胀压力加大.
PMI数据公布後,中国股市沪综指.SSEC跌幅缩窄;人民币兑美元变动不大;对中国消息敏感的澳元跳升,报1.03美元.
中国央行今年已两次降息,并两次下调存款准备金率,9月以来,"稳增长"政策力度进一步加大,国家发改委短短两天即批复逾万亿投资项目,包括城轨规划、公路建设、市政类项目等;而在8月不佳的经济数据发布後,加快出口退税等稳定外贸的政策随即出炉.
最新公布的中国三季度GDP同比增速连续第七个季度放缓,至7.4%,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势.
数据公布後路透对27家机构进行的调查显示,中国四季度经济增速预计在7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.未来一年的通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内.
分析人士普遍认为,经济趋稳有助於减轻政策面进一步放松的压力,接下来不太可能推出大规模刺激政策,而是以落实现有政策为主,财政支出力度无疑会加大.
前述路透调查结果显示,货币政策方面,分析师预计,直到明年年底存贷款基准利率都将分别维持在目前的6%和3%不变.但存款准备金率的下调今年四季度就可能有行动,会下调50个基点到19.5%;到明年年底则有望进一步降至18.5%.
是次PMI预览数据样本采集自10月12-22日之间,终值定於11月1日发布.
PMI预览数据是基於每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。