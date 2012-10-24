中国10月制造业PMI初值大幅回升--汇丰

* 10月制造业PMI升至三个月高位

* 新订单明显改善,升至六个月高位

* 中国经济渐趋稳定但仍需政策支持

路透北京10月24日电---汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处於荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期後,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.

Markit提供的新闻稿显示,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至49.1,为三个月高位,远高於上月47.9的终值.

"10月PMI初值连续第二个月回升,这主要是由於新订单指数逐渐改善,尽管仍略低於50,但已回升到六个月高位."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示.

10月新订单分项指数升至49.7,与今年4月新订单终值持平;新出口订单亦升至五个月高点.

屈宏斌认为,数据的改善部分归功于此前政策放松效应的发挥,"不过,外部仍充满挑战,就业市场压力不减.这就需要未来几月继续保持政策宽松,来支持经济增速回暖."

当月数据并显示,产出分项指数升至三个月高位;投入和产出价格指数则转升至50分水岭上方,显示通胀压力加大.

PMI数据公布後,中国股市沪综指.SSEC跌幅缩窄;人民币兑美元变动不大;对中国消息敏感的澳元跳升,报1.03美元.

中国央行今年已两次降息,并两次下调存款准备金率,9月以来,"稳增长"政策力度进一步加大,国家发改委短短两天即批复逾万亿投资项目,包括城轨规划、公路建设、市政类项目等;而在8月不佳的经济数据发布後,加快出口退税等稳定外贸的政策随即出炉.

最新公布的中国三季度GDP同比增速连续第七个季度放缓,至7.4%,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势.

数据公布後路透对27家机构进行的调查显示,中国四季度经济增速预计在7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.未来一年的通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内.

分析人士普遍认为,经济趋稳有助於减轻政策面进一步放松的压力,接下来不太可能推出大规模刺激政策,而是以落实现有政策为主,财政支出力度无疑会加大.

前述路透调查结果显示,货币政策方面,分析师预计,直到明年年底存贷款基准利率都将分别维持在目前的6%和3%不变.但存款准备金率的下调今年四季度就可能有行动,会下调50个基点到19.5%;到明年年底则有望进一步降至18.5%.

是次PMI预览数据样本采集自10月12-22日之间,终值定於11月1日发布.

PMI预览数据是基於每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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