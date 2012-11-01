10月官方制造业PMI升至50.2 新订单预示经济将回升

* 告别此前两月萎缩区域,重回临界点之上

* 新订单指数为今年5月以来首次高於50

* 预计中国经济四季度将企稳回升

路透北京11月1日电---中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI告别前两月的萎缩区域,重回临界点之上,证实中国经济已开始企稳回升.

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2.数据接近路透预估中值50.3,并高於上月的49.8.

"总的来说,这再度证实中国经济开始企稳回升.产出和新订单等分项数据表现不错."法兴银行中国经济师姚炜表示.她并称,四季度经济将一如预期的复苏.

统计局新闻稿称,大型企业PMI比上月上升0.7个百分点,连续2个月位於临界点以上,是本月制造业经济总体回升的主要动力.构成制造业PMI的五个分类指数普遍提升.

其中,新订单指数是2012年5月以来首次回升至临界点以上,表明制造业来自客户的产品订货量由降转升,市场需求有所好转.

新闻稿引述分析师张立群称,数据表明经济已经筑底企稳.新订单指数、新出口订单指数、采购量指数继续回升,反映企业去库存活动基本结束.预计未来经济增长将结束回调,出现小幅回升.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

________________________2012年___________________________ _____2011年_____

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

PMI(%) 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。