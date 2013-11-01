热点城市带动中国10月房价涨幅扩大

* 10月百城新建住宅均价环比17个月连升，涨幅扩大

* 十大城市住宅均价环比涨1.95%

* 市场延续“金九”热度

路透北京11月1日 -中国指数研究院公布数据显示，10月百城新建住宅均价连续17个月环比上升，环比及同比升幅均较上月扩大；房地产市场仍延续“金九”的热度，供需两旺，热点城市房价上涨尤为明显，拉动整体房价升幅。

报告称，10月全国100个城市新建住宅均价格环比上涨1.24%，涨幅较上月扩大0.17个百分点；同比连续第11个月上涨，涨幅比上月扩大1.21个百分点至10.69%。北京、上海等10大城市住宅均价环比上涨1.95%，同比升15.69%，均较前月扩大。

“10月100个城市住宅平均价格继续上涨且涨幅有所扩大，但房价上涨和环比涨幅在1%以上的城市均有所减少，表明房价涨幅较快的仍是少数热点城市。”中指院报告分析称。

数据显示，与9月相比，10月价格环比下跌的城市个数增加3个，其中跌幅在1%以上的有12个，较上月增加6个；环比上涨的城市比上月减少4个，其中涨幅在1%以上的有29个，较上月减少5个。

中指院称，10月份全国政策总体平稳，市场仍延续了“金九”的热度；供应方面，“金九”之后，多数城市继续加大推盘，促进成交高位运行，而部分房企在前三季度实现良好销售业绩后开始追求更大利润空间，推出精装、楼王项目等高价房源，中高端楼盘入市量加大带动房价结构性上涨；需求方面，购房者热情不减，部分城市继续上演“日光盘”、“一房难求”等现象，市场热度仍维持在较高水平。

具体城市方面，北京在10月出台“京七条”着力增加中低价位商品住房供应，当地市场预期有所变化，房价环比涨幅缩小至2.56%。

近日，中共中央总书记习近平在政治局会议上强调，加快推进住房保障和供应体系建设，未来方向是构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。

中指院表示，展望未来，在11月9日-12日召开的十八届三中全会上，新型城镇化、土地制度、房产税等长效机制建设将取得突破，中国房地产业环境将逐步发生变化。

“随着多层次住房供应体系的逐步建立，供需结构更趋合理，市场运行将回归理性，过去多年需求波动大、房价涨幅高的市场格局有望改善，部分城市房价过快上涨的局面将得到抑制。”

不少券商也发布报告认为，习近平讲话释放出积极的信号，是新领导层对房地产政策基调的展示，未来将政府和市场住房供应体系并举，由堵转疏增加供应，有助于逐步化解当前房地产发展存在的问题。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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