中国10月大中型钢企总体扭亏--协会

路透上海11月25日电---中国钢铁工业协会副会长刘振江周六表示,2012年是中国钢铁行业进入21世纪最困难的一年.前三季度,钢铁生产业亏损加剧,10月份以来钢铁行业好转,大中型钢企总体上实现扭亏,但钢铁主业仍然亏损.

新华网引述他并预计,今年第四季度钢铁行业的情况将好於前三季度,明年的形势将好於今年,但钢铁行业切勿盲目投资、盲目跟风,严控产能仍然是重点.

他指出,钢铁行业连续多年的高效高速发展後,必须加快转型升级.建议国家统筹全面发展,进一步支持科技创新为实体经济服务,为钢铁行业服务.

据介绍,今年前三季度,中国钢铁企业净亏损55亿元人民币,去年同期则盈利387亿元.刘振江表示,1-9月,钢铁行业累计亏损额在10亿元以上的有六户,多的企业亏了几十亿元.

"企业的实际情况比统计的还要严重.全行业生产一吨钢基本上亏70元钱,有的企业甚至一吨钢亏300元钱."他说. 据分析,今年市场需求明显减弱,但钢铁产能仍然过高,加上钢铁行业中的产品结构不合理、恶性竞争等老问题,使钢铁行业困难突出.刘振江并指出,在微利时代,钢铁企业应该明确自己的市场定位,做战略性调整,促进可持续发展,提高市场竞争力.(完)

--发稿 张喜良; 审校 曾祥进

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