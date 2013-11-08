中国10月进出口同比好转 环比双降（更新版）

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* 10月进出口同比增速有明显好转

* 但环比双双下降

* 外贸前景仍难言乐观

* 整体看淡出口

* 图表 r.reuters.com/vap54v

路透北京11月8日 -国内外经济环境高度不确定，导致中国外贸数据也是起起伏伏。10月进出口同比增速虽有明显好转，但环比却双双下降。分析师认为，未来外贸前景仍难言乐观，整体看淡出口。

中国海关总署周五公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%，路透调查预估分别为增长3.2%和8.5%，9月时则分别为下降0.3%和上升7.4%；10月贸易顺差为311亿美元，路透预估为239亿美元。

“基本上还是偏弱的，进口也低于预期，总体顺差偏高一点儿。对整个外需还是看淡为主，”国泰君安宏观分析师薛鹤翔称。

他预计，明年出口比今年还会再差一点儿，估计增幅在6%左右；进口的稳定度相对高一些，估计明年增速在7.5%左右。

欲览中国进出口数据图表，请点击 r.reuters.com/vap54v

海关发布环比数据显示，10月出口环比下降0.1%，进口下降9.4%；若从进出口绝对值来看，10月出口额1,854亿美元在今年属于中间水平，进口额1,543亿美元则为年内第三低点。

“随着美国经济的企稳，中国的出口并没有跟着上升，与美国经济并非消费带动、而是库存调整的原因有关，也与新兴市场竞争激烈有关，”招商证券研究中心宏观研究主管谢亚轩称，“展望未来，出口也难见惊喜。”

他认为，全年来看8%的贸易目标是差不多可以实现，出口没有惊喜、但也不会特别差；同时国内宏观经济企稳料有助于进口增速保持稳定。

海关数据显示，前10个月，中国进出口总值同比增长7.6%，其中出口增长7.8%，进口增长7.3%；贸易顺差2,004.6亿美元，扩大12%。

新闻稿显示，今年前10个月中国与欧盟双边贸易总值同比微幅增长0.5%，与美国和东盟贸易相对抢眼一些，分别增长6.9%和10.9%；不过对日本贸易仍然为下降，同比减少7%。

从具体出口商品来看，机电产品出口稳步增长，前10个月同比增长7.6%，出口额超过1万亿美元，占出口总值的比例达到57.2%；而早前在中国出口中占较大比例的服装、箱包和鞋类出口总值同期仅有2,000亿美元左右。这表明中国出口商品结构调整和升级正在稳步提升。

“整体来看，未来几年出口形势还是比较严峻，肯定比不上之前的好时候，”中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤称。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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