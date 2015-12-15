中国商务部称1-11月中国非金融类对外投资同比增长16%

路透北京12月15日 - 中国商务部周二公布，1-11月对外投资合作继续保持良好发展态势，中国非金融类对外直接投资（ODI）1,041.3亿美元，同比增长16%。预计将超额完成全年10%的增长目标。

商务部网站刊登的新闻稿称，1-11月中国对美国直接投资创历史新高，金额达71.87亿美元，同比增长54.9%。

“境外经贸合作区建设、基础设施建设、对外承包工程亮点纷呈，大型项目显着增加，中国已开始进入资本输出和产业输出的阶段，有力地支撑了‘一带一路’建设和国际产能合作。”商务部称。

对外直接投资高速增长，产业格局不断优化，几乎涉及国民经济的所有行业。其中制造业增长较快，流向制造业的投资118亿美元，同比增长95.4%，其中流向装备制造业的投资58.9亿美元，同比增长117.3%。

境外经贸合作区建设成为亮点。目前中国企业正在推进建设的合作区共计75个，带动投资近180亿美元，这些合作区分布在34个国家，其中上合组织21个。

此前数据显示，中国前10月非金融对外直接投资(ODI)增长16.3%，至952.1亿美元。（完）