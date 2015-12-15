中国商务部称1-11月中国非金融类对外投资同比增长16%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月15日 - 中国商务部周二公布，1-11月对外投资合作继续保持良好发展态势，中国非金融类对外直接投资（ODI）1,041.3亿美元，同比增长16%。预计将超额完成全年10%的增长目标。
商务部网站刊登的新闻稿称，1-11月中国对美国直接投资创历史新高，金额达71.87亿美元，同比增长54.9%。
“境外经贸合作区建设、基础设施建设、对外承包工程亮点纷呈，大型项目显着增加，中国已开始进入资本输出和产业输出的阶段，有力地支撑了‘一带一路’建设和国际产能合作。”商务部称。
对外直接投资高速增长，产业格局不断优化，几乎涉及国民经济的所有行业。其中制造业增长较快，流向制造业的投资118亿美元，同比增长95.4%，其中流向装备制造业的投资58.9亿美元，同比增长117.3%。
境外经贸合作区建设成为亮点。目前中国企业正在推进建设的合作区共计75个，带动投资近180亿美元，这些合作区分布在34个国家，其中上合组织21个。
此前数据显示，中国前10月非金融对外直接投资(ODI)增长16.3%，至952.1亿美元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。