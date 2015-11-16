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中国财经 | 2015年 11月 16日 星期一 14:47 BJT

中国前10月非金融对外直接投资增长16.3%至952.1亿美元--新华

路透北京11月16日 - 中国新华社周一援引商务部数据称，中国前10月非金融对外直接投资(ODI)增长16.3%，至952.1亿美元。

商务部稍早已公布，10月实际使用外资(FDI)87.7亿美元，同比增长4.2%；整个1-10月累计吸收外资1,036.8亿美元，同比增长8.6%，外商投资总体规模实现稳定增长。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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