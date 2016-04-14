中国3月新增ODI投资101.7亿美元 同比增长21.5%--商务部

路透北京4月14日 - 中国商务部周四公布，今年第一季非金融类对外直接投资（ODI）2,617.4亿元人民币（折合400.9亿美元），同比增长55.4%；3月新增ODI投资664亿元人民币（折合101.7亿美元）,同比增长21.5%。

商务部网站刊登的新闻稿称，一季度，中国企业对“一带一路”相关国家的投资增长较快，达到35.9亿美元，同比增长40.2%。此外，中国国际产能合作态势良好，当季流向制造业54亿美元，同比增长125.9%；其中对装备制造业的投资为26.5亿美元，同比增长176%。

商务部指出，一季度，中国企业境外并购活跃、领域广泛；中国企业共实施海外并购项目142个，实际交易金额165.6亿美元，占同期对外投资额的41.3%，这些并购项目涉及36个国家(地区)的15个行业。

商务部称，中国企业对外投资地域分布仍高度集中；一季度,中国流向中国香港地区的直接投资为206.8亿美元,同比增长61%，占同期对外投资金额的51.6%；对美投资52.4亿美元,较上年同期增长2.6倍;对东盟投资22.9亿美元,同比增长44%，上述国家和地区的对外投资额占今年投资额的比重超过70%。

中国商务部上月公布，今年1-2月非金融类对外直接投资(ODI)1,959.7亿元人民币（折299.2亿美元），同比增长71.8%。其中2月新增ODI投资179亿美元，同比增长1.5倍。（完）