中国3月新增ODI投资101.7亿美元 同比增长21.5%--商务部

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月14日 - 中国商务部周四公布，今年第一季非金融类对外直接投资（ODI）2,617.4亿元人民币（折合400.9亿美元），同比增长55.4%；3月新增ODI投资664亿元人民币（折合101.7亿美元）,同比增长21.5%。
商务部网站刊登的新闻稿称，一季度，中国企业对“一带一路”相关国家的投资增长较快，达到35.9亿美元，同比增长40.2%。此外，中国国际产能合作态势良好，当季流向制造业54亿美元，同比增长125.9%；其中对装备制造业的投资为26.5亿美元，同比增长176%。
商务部指出，一季度，中国企业境外并购活跃、领域广泛；中国企业共实施海外并购项目142个，实际交易金额165.6亿美元，占同期对外投资额的41.3%，这些并购项目涉及36个国家(地区)的15个行业。
商务部称，中国企业对外投资地域分布仍高度集中；一季度,中国流向中国香港地区的直接投资为206.8亿美元,同比增长61%，占同期对外投资金额的51.6%；对美投资52.4亿美元,较上年同期增长2.6倍;对东盟投资22.9亿美元,同比增长44%，上述国家和地区的对外投资额占今年投资额的比重超过70%。
中国商务部上月公布，今年1-2月非金融类对外直接投资(ODI)1,959.7亿元人民币（折299.2亿美元），同比增长71.8%。其中2月新增ODI投资179亿美元，同比增长1.5倍。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。