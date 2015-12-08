有迹象显示中国经济正在企稳 而英美似乎变弱--OECD

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透巴黎12月8日 - 经济合作暨发展组织(OECD)发表的月度指标显示，美国与英国经济似乎正在失去动能，而中国经济显示出一些企稳迹象。
OECD领先指标显示各地经济成长速度大致稳定，尤其是欧元区，有更多迹象显示法国经济成长正在增强。
欧元区最新指标持稳于100.6。该指标的长期均值为100。
美国领先指标从99.2降至99.1，英国从99.5降至99.3。日本指标从99.9降至99.8。
“在主要新兴经济体中，中国和巴西出现初步的企稳迹象，而印度经济成长预计会增强，”OECD表示，“至于俄罗斯，前景仍然成长势头疲弱。”
中国指数从98.3升至98.4。巴西指数从99.1升至99.3。印度指数从100.1升至100.3。俄罗斯指数从99.3降至99.2。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)