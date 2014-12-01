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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 1日 星期一 09:54 BJT

中国11月制造业PMI降至50.3 创八个月低点

受生产和新出口订单等纷纷回落影响，中国11月官方制造业PMI降至八个月低点50.3，尤其中小型企业PMI持续处在萎缩区域，这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力不减。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。路透
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