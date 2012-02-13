中美经贸合作将加强促进双边贸易平衡--商务部副部长

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京2月13日电---中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长高虎城称,中方愿与美方加强沟通与合作,促进贸易自由化和便利化,共同改善贸易不平衡状况.也希望美方采取切实措施放宽对华出口管制,扩大美国具有竞争优势的高技术产品对中国出口.
人民日报周一援引他表示,中方将与美方共同探索双方在节能环保、信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、药品和医疗器械、旅游等领域开展合作的可行性.双方可通过诸多机制,加强在基础设施领域的合作.
"2011年美国对中国出口增速高於其从中国进口增速.今後,中国将实行更加积极主动的开放战略,未来五年进口规模有望超过8万亿美元,包括美国在内的贸易夥伴将分享其中商机."高虎城说.
高虎城表示,中国将继续扩大市场开放,重视解决美国企业在知识产权保护、产业政策、投资环境等方面的关注,为包括美国企业在内的所有外商投资提供便利.
同时,也希望美方公平、理性地看待中国企业,特别是中国国有企业在美国开展的投资活动,保持审查的公开、透明,为中国企业营造良好的环境.
他并称,中美两国在世界经济复苏的困难时期,应加强经贸政策对话与协调.共同应对欧债危机引发的问题和挑战,尽快驱散国际金融危机的阴霾.
2011年,中美贸易额达到4,467亿美元,创历史新高.美对华出口突破1,000亿美元关口,达到1,222亿美元,同比上升20%.中美已互为第二大贸易夥伴.美国是中国第二大出口市场和第六大进口来源地.(完)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。