中美经贸合作将加强促进双边贸易平衡--商务部副部长

路透北京2月13日电---中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长高虎城称,中方愿与美方加强沟通与合作,促进贸易自由化和便利化,共同改善贸易不平衡状况.也希望美方采取切实措施放宽对华出口管制,扩大美国具有竞争优势的高技术产品对中国出口.

人民日报周一援引他表示,中方将与美方共同探索双方在节能环保、信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、药品和医疗器械、旅游等领域开展合作的可行性.双方可通过诸多机制,加强在基础设施领域的合作.

"2011年美国对中国出口增速高於其从中国进口增速.今後,中国将实行更加积极主动的开放战略,未来五年进口规模有望超过8万亿美元,包括美国在内的贸易夥伴将分享其中商机."高虎城说.

高虎城表示,中国将继续扩大市场开放,重视解决美国企业在知识产权保护、产业政策、投资环境等方面的关注,为包括美国企业在内的所有外商投资提供便利.

同时,也希望美方公平、理性地看待中国企业,特别是中国国有企业在美国开展的投资活动,保持审查的公开、透明,为中国企业营造良好的环境.

他并称,中美两国在世界经济复苏的困难时期,应加强经贸政策对话与协调.共同应对欧债危机引发的问题和挑战,尽快驱散国际金融危机的阴霾.

2011年,中美贸易额达到4,467亿美元,创历史新高.美对华出口突破1,000亿美元关口,达到1,222亿美元,同比上升20%.中美已互为第二大贸易夥伴.美国是中国第二大出口市场和第六大进口来源地.(完)

--发稿 谢衡; 审校 张喜良

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