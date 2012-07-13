中国在海上油井设备市场崭露头角

资料图片 夜间在古巴哈瓦那近海中国建造的石油钻井设备Scarabeo 9。 REUTERS/Desmond Boylan

* 中国打价格牌吸引客户

* 质量与交货信誉仍令人担忧

* 中国造船厂争相由商业船转向多元化业务

* 大客户仍青睐韩国和新加坡

记者 朱球/Joyce Lee; 编译 程琳/肖群英/兰秀娟/王翔琼

路透香港/首尔7月13日电---海上石油钻塔生产行业的传统巨擘新加坡与韩国,正面临一个冉冉升起的强大竞争对手--中国.在深水钻探活动欣欣向荣之际,中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)等造船厂都在积极抢占更多市场份额.

大约七年前,中国就已开始制造浅水钻探使用的自升式钻塔,以及深水作业使用的半潜式钻油台.行业数据显示,在这短短七年时间里,中国通过极富诱惑力的定价吸引客户,设法赢取了720亿美元订单中的五分之一.

这段时期内,中国还至少两次登上年度订单排行榜榜首.2009年,中国超越了生产自升式钻油塔的老牌霸主新加坡,2006和2011年又两次在半潜式钻油台订单上领先于韩国.

"假以时日,中国造船厂--很不错的造船厂,没理由不具备国际竞争实力."挪威石油服务公司Sevan DrillingSEVDR.OL首席执行官Scott Kerr对路透表示.

Sevan已经从中国远洋(COSC.SI)收到两架价值逾10亿美元的超深水钻塔,还有两架尚未完工,计划2013和2014年交货.中国远洋在中国经营着七家造船厂.

Kerr表示,Sevan之所以不选韩国与新加坡造船厂,部分是因为後者几乎没有空闲场地,并且中国船厂的报价更有竞争力.

价格更优惠的同时也有不好的一面.中国远洋首台钻塔交货时间就比较拖後,因为起初缺乏部分生产装配复杂海上设备的专业技术.这是世界上首台圆筒形海洋钻井平台.

由於质量和交货信誉方面的忧虑挥之不去,中国在钻井制造领域仍远远落後于韩国与新加坡.瑞士信贷数据显示,2012年上半年,中国只争取到29份订单中的三份,韩国与新加坡分别得到11和六份.

今年以来中国钻井订单表现欠佳,部分是因为大部分是深水钻井订单,在该领域新加坡和韩国造船企业仍拥有竞争优势.在去年下半年的26个钻井订单中,14个为自升式钻塔.中国在争取此类钻井订单方面更为成功.

行业观察家指出,但中国最近已获取专业经验和外国技术,且价格较为低廉,因此有望在10年内发展成为主要的海洋石油设备制造中心,正如新加坡和韩国在1990年代取代美国和欧洲一样.

中国国有银行提供的强大财务支持也使得付款条件具有吸引力.向中国下单的客户可以只付小额订金,有时低至1%.

行业数据显示,在去年下半年的26个各类钻井平台订单中,中国获得其中的9个订单,超过了韩国和新加坡.韩国获八个订单,新加坡仅拿到五个订单.

这些竞争对手已经注意到了.

"我在新加坡,不断地跟船舶建造商说.新加坡人对中国造船业崛起很是担忧,"能源咨询机构Douglas-Westwood董事Jason Waldie表示."韩国人也在担心."

**积极竞标和多元化**

新华社报导,中国料将扩大在全球近海能源设备行业的份额,从2011年的不足8%提升至2015年的20%和2020年的35%.并称中国造船业去年获得47亿美元订单.

全球经济放缓已导致散货船和集装箱船舶的需求锐减.这导致中国造船企业开始利用海外项目填补其闲置船坞.这些企业包括中国远洋、中国船舶工业集团公司(CSSC)、招商局重工控股有限公司、中国船舶重工集团公司(CSIC)、烟台中集莱佛士海洋工程有限公司和海洋石油工程(600583.SS).

中国船舶工业集团是中国船舶工业股份有限公司和广州广船国际(600685.SS)(0317.HK)的国有母公司.中国船舶重工集团乃是中国船舶重工(601989.SS)的母公司.

"中国造船产能过剩.为了填补这些富余产能,许多中国造船商肯定得更加积极地开拓海上设备市场,"瑞士信贷分析师Gerald Wong表示.

他说,包括上海振华重工(600320.SS)在内的超过28家中国造船商已公布开展海上项目的扩张计划.

新加坡和韩国造船商的投资者们似乎并未受到中国造船商举措的影响.这些新加坡和韩国的造船商包括胜科海事(SCMN.SI)、Keppel Corp(KPLM.SI)、三星重工业(010140.KS)、现代重工(009540.KS)和大宇造船(042660.KS)等.

汤森路透数据显示,这些造船商股价今年一直颇具韧性,表现超越了指标股指及中国同业,而且受到多家券商一系列"买入"或"强力买入"评级的支撑.

在过去一年中,中国远洋、扬子江船业(YAZG.SI)、广州广船国际等中国造船商的股价大幅下挫,因为他们中的大多数未能足够迅速地从商船业务这一日渐衰微的领域中脱身.

他们为赢得海上设备订单,给出了较低的报价及颇具吸引力的条件,这也损及了利润率.Douglas-Westwood的Waldie称,中国造船商的价格最多能比海外同业低20%.

"他们构成了威胁.他们行动很快.他们将赶超同业,或拥有同样的竞争力,"Sevan的Kerr谈及中国造船商时表示,"如果韩国或新加坡的造船商称这不会发生,那就是在自欺欺人."

**差距**

多位专家称,近来中国首个自主研发的超深水钻井平台"海洋石油981"投入运行,说明中国已拥有生产具备国际竞争力的先进海上设备的能力.

中海油(CNOOC)这座价值10亿美元的钻井平台今年5月在一片欢欣鼓舞声中启用,将钻探深达3,000米的水域.该平台融合了中方2010年收购的海上工程公司Friede Goldman(F&G)的最新技术.

韩国钻探设备制造商的高管对围绕中国的担忧不以为然,称其生产深水钻塔的工厂长期内仍将是行业领头羊.

韩国并不制造自升式钻塔,但在生产移动深水钻塔,即钻探船方面占据领先地位,此类设备正日益获得市场青睐.据行业数据显示,其2005-2011年获得的此类订单占87%,价值592亿美元.

大宇造船公共关系主管Ahn Ik-chul引述韩国造船商的良好交货信誉记录称,"我们遥遥领先于中国."

与之相反,现为中集集团(000039.SZ)200039.SZ旗下的烟台来福士最近几年出现一系列交货延误的问题,令BP(BP.L)和中海油田服务(2883.HK)等客户感到不快.

大型客户仍转向新加坡或韩国造船厂以确保质量.A.P. Moller-Maersk(MAERSKb.CO)旗下的丹麦Maersk Drilling上周表示,计划在2017年前斥资多达80亿美元购买七座新石油钻塔.

Maersk Drilling执行长Claus Hemmingsen对路透表示,"我们预计新钻塔也将在新加坡和韩国建造.这里质量可以得到保证."

但业内专家表示,中国或许会很快赶上,因中国船厂与韩国及新加坡同业的差距可能更多在於项目营运和管理经验,而非技术.

没有哪家亚洲船厂生产深水钻塔使用的高科技部件,例如液压和钻井控制系统等.这些都是由西门子(SIEGn.DE)、Aker SolutionsAKSO.OL和CameronCAM.N等西方公司制造.

"与其说这是技术差距,倒不如说是管理差距,"Kerr称,"中国在建造这些(钻探设备)方面可以具有同样的竞争力."(完)

--译文审校 艾茂林/戴素萍/丁琦

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