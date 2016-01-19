去年中国石油需求或增长2.5% 但2016年可能转弱

路透北京1月19日 - 2015年中国隐含石油消费增长2.5%，受汽油和柴油使用强劲增长推动，未受经济增长放缓及许多其他大宗商品需求下降的影响。

但2016年随着中国经济进一步放缓，及汽车购置税优惠政策到期，原油需求可能减弱。截至目前，购置税优惠一直在支撑汽油车需求。

路透根据政府数据(不计库存变化)进行的初步计算显示，2015年中国日均石油消费量达到1,032万桶的创纪录水平，较上年日均增长256,000桶。

中国的强劲需求，特别是原油及汽油需求，一直是油价少有的支柱之一；原油价格自2014年中以来已经暴跌超过70%，来到逾12年新低，因全球各地出口国所产出的原油较需求高出100万桶/日。

然而在中国经济去年以25年来最低增速成长、且2016年料将丧失更多动能的情形下，预料中国油品需求成长也将下滑。

根据渣打数据，中国2016年每日原油需求料成长42万桶，去年估计增幅为每日60万桶。

路透所计算出来的初步原油需求数据，是结合官方公布的炼厂产出及精炼产品净进口所得出。

预料12月详细需求数据、包含各类产品细节，料将于本周稍晚公布。本月稍晚则将公布经商业燃料油库存调整后的需求数据。(完)