市场对中国推出新原油合约的计划表示关注

图为北京一处加油站，一名工作人员在给一辆汽车加油。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦10月12日 - 中国计划推出一支石油合约与全球指标竞争，这可能为推出金属合约提供示范，但北京方面对股市崩跌的处理，以及人民币不能自由兑换，让投资者心存疑虑。

在伦敦周一即将召开LME Week年会之际，一个讨论重点是上海交易金属是否会向外国投资者开放，与伦敦金属交易所(LME)竞争指标地位。中国消费了全球约一半的基础金属产量。

上海期货交易所可能早在本月推出全球原油合约，与现有的伦敦布兰特原油和美国西德克萨斯中质油期货指标竞争。

这将是首支允许国际投资者直接参与的中国合约。

但中国当局对内地股市崩跌的应对，包括逾千家企业股票暂停交易，都让许多人持怀疑态度。

“中国政府的干预必须停止，在他们意识到这点之前，国际投资者不敢对中国市场大举投资，”咨询公司Contango Markets的执行董事Clive Furness表示。

“他们可能已经将市场国际化的计划推后了五年，建立一个全球性指标合约比称一个合约是国际化要难得多。”

这个石油合约在上海自贸区推出。中国政府在上海自贸区试行了一系列经济和社会改革，希望到2020年之前能赶超香港。

中国取消了该合约结算的增值税，这个合约将由上海期货交易所在自贸区内的一个新部门运营。

但合约以人民币计价，对外资是个问题。

“如果你以美元进行投资，你也希望汇出境外的是美元，在货币不能自由兑换的情况下很不方便，”London & Capital的投资主管Ashok Shah表示。

“允许人民币自由浮动或将推迟，但随着其成为更具政治性的目标，有朝一日这终将成真。”

人民币自由兑换将可让国际投资人更容易在上海期交所交易铜、铝、铅、锌、镍。

这将对LME中的同类金属交易构成杀伤力，LME正力图提振交投以刺激交易营收。

但也有人认为局面不会是完全敌对的。

“并非每件事都对LME不利，如果西方人可取道上海，就可以进行套利，这对LME来说，也可能代表会有更多生意上门。”广发金融交易首席执行官Andy Gooch说。

“但鉴于过去两三个月中国股市所发生的情况，政府或许在考虑不要像原先所想的那么快开放，因为他们对震荡感到不安。”

LME和上海期交所都拒绝置评。(完)