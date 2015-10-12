市场对中国推出新原油合约的计划表示关注

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透伦敦10月12日 - 中国计划推出一支石油合约与全球指标竞争，这可能为推出金属合约提供示范，但北京方面对股市崩跌的处理，以及人民币不能自由兑换，让投资者心存疑虑。
在伦敦周一即将召开LME Week年会之际，一个讨论重点是上海交易金属是否会向外国投资者开放，与伦敦金属交易所(LME)竞争指标地位。中国消费了全球约一半的基础金属产量。
上海期货交易所可能早在本月推出全球原油合约，与现有的伦敦布兰特原油和美国西德克萨斯中质油期货指标竞争。
这将是首支允许国际投资者直接参与的中国合约。
但中国当局对内地股市崩跌的应对，包括逾千家企业股票暂停交易，都让许多人持怀疑态度。
“中国政府的干预必须停止，在他们意识到这点之前，国际投资者不敢对中国市场大举投资，”咨询公司Contango Markets的执行董事Clive Furness表示。
“他们可能已经将市场国际化的计划推后了五年，建立一个全球性指标合约比称一个合约是国际化要难得多。”
这个石油合约在上海自贸区推出。中国政府在上海自贸区试行了一系列经济和社会改革，希望到2020年之前能赶超香港。
中国取消了该合约结算的增值税，这个合约将由上海期货交易所在自贸区内的一个新部门运营。
但合约以人民币计价，对外资是个问题。
“如果你以美元进行投资，你也希望汇出境外的是美元，在货币不能自由兑换的情况下很不方便，”London & Capital的投资主管Ashok Shah表示。
“允许人民币自由浮动或将推迟，但随着其成为更具政治性的目标，有朝一日这终将成真。”
人民币自由兑换将可让国际投资人更容易在上海期交所交易铜、铝、铅、锌、镍。
这将对LME中的同类金属交易构成杀伤力，LME正力图提振交投以刺激交易营收。
但也有人认为局面不会是完全敌对的。
“并非每件事都对LME不利，如果西方人可取道上海，就可以进行套利，这对LME来说，也可能代表会有更多生意上门。”广发金融交易首席执行官Andy Gooch说。
“但鉴于过去两三个月中国股市所发生的情况，政府或许在考虑不要像原先所想的那么快开放，因为他们对震荡感到不安。”
LME和上海期交所都拒绝置评。(完)
(编译 王丽鑫/李春喜/李婷仪 审校 郑茵/孙茉莉/龚芳)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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