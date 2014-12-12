证监会批准上海期交所在其国际能源中心开展原油期货交易

他是在证监会每周新闻例会上作以上表述的。

中国已是世界最大石油进口国，2013年石油进口2.8亿吨，对外依存度达58%，但令人尴尬的是，中国迄今对国际原油价格没有丝毫的定价权和话语权。而原油期货市场的推出，意味着中国在获得国际原油的定价权上又迈出了新的一步。（完）