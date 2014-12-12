证监会批准上海期交所在其国际能源中心开展原油期货交易

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京12月12日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展原油期货交易。
他是在证监会每周新闻例会上作以上表述的。
中国已是世界最大石油进口国，2013年石油进口2.8亿吨，对外依存度达58%，但令人尴尬的是，中国迄今对国际原油价格没有丝毫的定价权和话语权。而原油期货市场的推出，意味着中国在获得国际原油的定价权上又迈出了新的一步。（完）
(发稿 李贺；撰写林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。