中国原油期货三个月左右上市 对境外投资者开放--官员

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京6月27日 - 中国上海期货交易所理事长宋安平周六透露，准备在三个月左右时间推出原油期货，境外投资者只要愿意都可以参与，且这项政策在下一步会复制到上期所上市的其他产品。
他在2015年陆家嘴论坛期间称，证监会周五颁布境外投资者以及境外经纪机构参与境内期货交易的管理办法，对于中国的期货市场对外开放是一个质的提升，特别是原油期货，是第一个开放的特定产品。
去年12月，中国证监会批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展原油期货交易，将择机批准原油期货合约上市挂牌日期。
中国证监会副主席姚刚此前曾表示，将协同各方积极准备，确保原油期货平稳上市和安全运行，并以原油期货为突破口，逐步引入境外投资者参与中国期货市场。（完）
(发稿 李铮；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。