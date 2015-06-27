中国原油期货三个月左右上市 对境外投资者开放--官员

路透北京6月27日 - 中国上海期货交易所理事长宋安平周六透露，准备在三个月左右时间推出原油期货，境外投资者只要愿意都可以参与，且这项政策在下一步会复制到上期所上市的其他产品。

他在2015年陆家嘴论坛期间称，证监会周五颁布境外投资者以及境外经纪机构参与境内期货交易的管理办法，对于中国的期货市场对外开放是一个质的提升，特别是原油期货，是第一个开放的特定产品。

去年12月，中国证监会批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展原油期货交易，将择机批准原油期货合约上市挂牌日期。

中国证监会副主席姚刚此前曾表示，将协同各方积极准备，确保原油期货平稳上市和安全运行，并以原油期货为突破口，逐步引入境外投资者参与中国期货市场。（完）

(发稿 李铮；审校 林高丽)

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