中国争取今年底上市原油期货 逐步引入境外投资者--官员

路透北京／上海5月28日 - 中国证监会副主席姚刚周四表示，将协同各方积极准备，确保原油期货平稳上市和安全运行，并以原油期货为突破口，逐步引入境外投资者参与中国期货市场。上海期交所理事长宋安平则透露，力争在今年底上市原油期货。

宋安平在上海衍生品市场论坛上还表示，届时海外投资者亦可直接参与交易，并可实现人民币自由兑换。该所正在制定特殊投资者参与原油期货的交易办法，近期将公布。随后相关配套政策和规则将陆续出台。

去年12月中国证监会宣布，批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展原油期货交易，将择机批准原油期货合约上市挂牌日期。

国内其他期货交易所高层周四亦公开表达对外开放和合作的意愿。大连商品交易所冯博指出，希望借鉴原油期货引入境外投资者的经验，在该所铁矿石期货上，引入类似国际大矿山等海外投资者。

而郑州商品交易所理事长张凡表示，希望在境外合约挂牌和结算价授权等方面，开放该所一些重点品种。

中国正大力推进国内资本市场对外开放，新近提出的一带一路（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）成为开放的契机。

姚刚周四还表示，要积极推进对外开放与合作，服务“一带一路”战略。研究期货衍生品市场对外开放的总体战略和实施步骤。要充分利用好国内、国际两个市场、两种资源，加强与“一带一路”相关区域的交流与合作。

他还指出，下一步将确保原油期货平稳上市和安全运行。开展股指期权试点，发展商品期权市场。适应实体经济多元化、个性化风险管理和定价需求，为场外衍生品市场发展创造条件。探索建立交易商制度，培育专业的交易商队伍。（完）

(发稿 林琦／张晓翀；审校 黄凯)

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