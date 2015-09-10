焦点：不管喜欢与否 中国原油期货必将成为一个全球指标

路透新加坡9月10日 - 中国设立原油衍生品合约的努力一开始便遭受质疑，但油企高管称，就凭该国日益扩大的经济影响力，第三个全球原油指标的出现已是必然。

通过推出衍生品合约，上海国际能源交易中心(INE)将从数万亿(兆)美元的原油期货市场分得一杯羹，成为伦敦布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货的竞争对手。

尽管其他国家也曾跃跃欲试并最终败下阵来，但中国作为全球最大的石油消费国并未退缩，在推进人民币计价原油期货合约方面表现出强烈的政治意愿，而且在金融和银行体系相应方面已经协调一致。

“能源行业实际仍由西方主导，但是世界在变化，目前的重心已经发生了偏移，”一位资深市场高管在本周于新加坡举行的一次重大行业会议间隙表示。

“不论你是否喜欢，中国已经成为全球最大的石油交易商，这就意味着油价也将在这里设定。”

上海国际能源交易中心最早可能在10月推出原油期货合约，目前已处于最后准备阶段，但知情人士表示，推出时间可能会因市场动荡而被推迟。

该合约将能够更好地体现中国在原油定价方面变得日益重要，并提升人民币作为国际货币的地位，还能带来民族自豪感。

该合约还能让交易员在全球主要地区--美洲、欧洲/中东/非洲、亚洲/太平洋--进行套利交易。

之前，迪拜商业交易所等其他交易所也尝试设立一个亚洲原油价格指标，但迄今尚未吸引到充足的流动性来主导该地区的油价。

市场参与人士也存在一些顾虑，这些顾虑与中国规模巨大的国有石油公司、中国监管机构近来影响股市的措施以及人民币的使用相关。

“市场并不希望有一个由全球最大石油消费国主导的油价指标，中国的监管机构总有以压低油价为目的的嫌疑，”亚洲一家非中国交易所的高管在同一活动中说。

**全球影响力**

在缺乏衍生品合约的情况下，迪拜原油期约是目前亚洲石油定价指标，此一期约是由McGraw Hill Financial MHFI.N旗下的《普氏全球能源新闻》负责运作，其估价系以某段特定时间框架内的交易，做为评估每日价格的依据。

但交易商一直对国营企业--中国联合石油公司与联合石化的大量交易有所顾忌，这两者的大量交易推升了中东各等级石油期价，即便其他地区油价被压低。

中国最大独立炼厂--山东东明石化集团表示，尽管有些许顾虑，该公司是最先提出设立中国原油期货交易的公司之一。

“我们担心这两家大公司的财务能力可能太强，”山东东明石化董事兼副总裁张留成表示，“他们就像航空母舰，我们只是小舢舨。”

设立以人民币计价的期约，可能也会令上海衍生品合约的占比受到限制。

“我认为它最初会被主要用作美元与人民币汇率博弈的手段，”一家大型油企交易部门的负责人称。

中国在这方面仍是劲敌环伺，包括既得利益者普氏(Platts)、迪拜商业交易所、以及同样热衷于推出原油期货合约的石油交易中心--新加坡。

此外，中国还得费力气克服来自周边的抵触情绪。

“我们可以在东京工业品交易所(TOCOM)参与交易，就没有理由跑到上海去，”日本Cosmo Oil负责石油部门的总经理Masashi Nakayama说。

但很多业内高层认为中国原油期货合约会取得成功会是水到渠成的事，即便对它的接纳过程会是逐步渐进的。

“石油巨头会一个接一个地开始参与进来，而后还会有其他参与者加入，”西方一家大型油企的高层称，“由于市场震荡、监管障碍的存在，再加上原油期货还牵涉到外汇因素的现实问题，中国原油期货合约地位的确立需要一段时间，但就合约本身来说，它早该有了。”(完)

(编译 刘秀红/汪红英/陈宗琦/孙国玉；审校 白云/李春喜)

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