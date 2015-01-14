国土部：去年石油产量增长0.7%至2.1亿吨 天然气产量增逾一成

路透北京1月14日 - 中国国土资源部称，据初步统计2014年中国石油产量2.1亿吨，同比增长0.7%，连续五年保持在2亿吨以上，同年天然气产量1,329亿立方米，同比增长10.7%。

新华社周二报导援引国土部数据称，去年全国油气当量3.3亿吨，同比增长3.7%。其中，在全国天然气产量中，常规天然气产量1,280亿立方米，净增9.8%；煤层气产量同比增长23.3%至36亿立方米；页岩气产量同比增长5.5倍至13亿立方米。

据国土资源部地质勘查司人士介绍，总体上，2014年主力油田产量保持稳定增长。大庆、胜利、渤海、长庆、延长、新疆、辽河七大油田产量均超过1,000万吨。

受油价暴跌带动，中国去年12月的原油日进口量首次突破700万桶。海关数据显示，去年12月中国原油进口量同比跳增13.4%，达到创纪录的每日715万桶。且有市场人士指出，中国巨量原油采购态势或将维持一段时间。（完）