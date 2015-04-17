中国国土部：2014年石油新增探明储量稳定 天然气等新储量大增

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会

路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。