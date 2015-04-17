中国国土部：2014年石油新增探明储量稳定 天然气等新储量大增

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月17日 - 中国国土资源部数据显示，2014年中国新增石油探明储量连续第八次超过10亿吨门槛，至10.61亿吨，处于稳定增储期。
国土部数据显示，在上述探明储量中，新增探明地质储量大于1,000万吨的中型以上储量规模油田共25个，合计新增探明储量8,6748.41万吨，占总量82.6%。
此外，天然气、页岩气和煤层气等能源类气体新增探明储量总量达11,107.15亿立方米，创历史最高水平。
其中天然气新增探明储量9,437.72亿立方米，同比增53%；煤层气新增探明储量601.93亿立方米，同比增155.3%；首次提交探明储量的页岩气新增探明储量1,067.50亿立方米。
去年中国石油产量2.11亿吨，较上年增长1.0%；天然气产量1,249.70亿立方米，较上年增长7.2%；页岩气产量10.81亿立方米；煤层气产量35.47亿立方米，较上年增长21.5%。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 黄凯)
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路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数