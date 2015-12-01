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中国财经 | 2015年 12月 1日 星期二 17:46 BJT

周三起将汽、柴油价格每吨分别降低145元和140元--中国发改委

路透北京12月1日 - 中国国家发展改革委周二发出通知，自周三起将汽、柴油价格每吨分别降低145元人民币和140元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.11元和0.12元。

发改委网站刊登的公告称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据12月1日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。

11月中旬以来，受全球石油市场供给充裕等因素影响，国际市场油价呈震荡下行走势，前10个工作日平均价格有所下降。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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