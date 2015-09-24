中国石油天然气改革管网分开是大方向 将成立油气输送公司--报载

路透上海9月24日 - 在国家发改委明确提出对石油天然气等其他重点行业进行改革后，中国证券报周四报导，上述行业体制改革中管网分开是大方向，未来将剥离输油管网和输气管网成立原油和天然气输送公司，独立于三大石油公司，目前规划已定，正在研究分步实施还是一步实施。

报导引述业内人士称，管网分开将有利于打破石油石化行业的一体化垄断，增强行业的竞争力，将改变现有的格局。

国家发改委副主任连维良于本月稍早称，要着力推进国有企业和重点行业改革，对石油天然气等重点行业改革，正在抓紧研究制定方案。

8月末，中国石油(0857.HK)(601857.SS)董事长王宜林也表示，中国油气体制改革当前正在政府顶层设计、征求意见的阶段，大方向是令到天然气和原油管道向专营化发展，因现时管网建设配套受到制约，并相信有关改革将分阶段实施。

中证报还引述华泰证券分析指出，一直以来中国油气长输管道大都掌握在“四桶油”手中，其中超过80%隶属中石油，成为其他企业进入管输天然气领域的最大障碍。管网分离改革带来的增量投资将利好管道设备制造商，并提高下游燃气运营商利润空间。(完)