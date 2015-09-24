中国石油天然气改革管网分开是大方向 将成立油气输送公司--报载

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月24日 - 在国家发改委明确提出对石油天然气等其他重点行业进行改革后，中国证券报周四报导，上述行业体制改革中管网分开是大方向，未来将剥离输油管网和输气管网成立原油和天然气输送公司，独立于三大石油公司，目前规划已定，正在研究分步实施还是一步实施。
报导引述业内人士称，管网分开将有利于打破石油石化行业的一体化垄断，增强行业的竞争力，将改变现有的格局。
国家发改委副主任连维良于本月稍早称，要着力推进国有企业和重点行业改革，对石油天然气等重点行业改革，正在抓紧研究制定方案。
8月末，中国石油(0857.HK)(601857.SS)董事长王宜林也表示，中国油气体制改革当前正在政府顶层设计、征求意见的阶段，大方向是令到天然气和原油管道向专营化发展，因现时管网建设配套受到制约，并相信有关改革将分阶段实施。
中证报还引述华泰证券分析指出，一直以来中国油气长输管道大都掌握在“四桶油”手中，其中超过80%隶属中石油，成为其他企业进入管输天然气领域的最大障碍。管网分离改革带来的增量投资将利好管道设备制造商，并提高下游燃气运营商利润空间。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。