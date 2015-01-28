今年中国石油需求量料增3% 天然气表观消费量增9.3%--报告（更新版）

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路透北京1月28日 - 中国石油经济技术研究院报告预计，受益中国经济增长活力提升，2015年全年中国石油需求量53,367万吨，同比增长3%；天然气表观消费量达2,000亿立方米，同比增长9.3%，其在一次能源消费机构中所占比重将达6.6%。

周三发布的2014国内外油气行业发展报告称，考虑到2015年国际油价将维持低位震荡走势，为减少库存跌价损失，预计今年国内炼厂开工率会稳中有降，原油需求增速将会放缓，全年中国原油需求量为53,612万吨，同比增长3.5%。

而鉴于2014年国内成品油（尤其是柴油）供需宽松状况进一步加剧，主营单位成品油库存同比大幅上升，今年国内炼油能力仍将有一定增加。今年炼油能力预计将增加2,800万吨左右，按照2014年炼厂开工率水平，预计2015年中国原油加工量为5.15万吨，同比增长3.8%。

中国原油进口量将继续保持增长，根据国内石油和原油供需状况，预计今年中国原油净进口量将达到32,463万吨，同比增长5.4%，对外依存度达到60.5%。

此外，受中国经济进入“新常态”结构调整、转型升级逐渐深入等因素影响，预计今年中国成品油需求将保持稳步增长，但汽煤柴油需求分化将进一步加剧。

报告预计2015年国内成品油需求量将达到30,811万吨，同比增长3.6%，首次突破3亿吨，但增速较去年下降0.4个百分点，其中汽油、柴油和煤油需求量分别为11,158万吨、17,080万吨和2,577万吨，分别同比增长7.7%、0.4%和8.8%。预计2015年中国消费柴汽比将进一步降至1.53，比2014年下降0.11。

报告并指出，当前全球油气行业进入新的调整期，世界石油市场供需宽松态势难以改变，国际油价低位回稳，预计2015年国际油价走势将是前低后高，总体水平较2014年大幅回落，WTI原油年均价在55-65美元/桶，布伦特原油年均价在60-70美元/桶。

**2015年天然气供应充足**

2015年，中国天然气供应充足，国内常规天然气产量有望继续较快增长，非常规气进入规模化生产阶段，预期全年天然气产量将达到1,370亿立方米，同比增长9.1%，其中煤层气地面抽采量和页岩气产量有望双双突破45亿立方米。

2015年进口气将继续快速增长，全年LNG和管道气总进口量有望达到650亿立方米，同比增长10.2%，约占消费总量的32.5%。

对于备受关注石油储备方面，报告称，2014年底中国已经形成4.48亿桶储备能力，其中国家战略石油储备能力达到1.41亿桶，商业石油储备能力为3.07亿桶。（完）

(发稿 倪蔚丹；撰写 沈燕/李文科; 审校 曾祥进/林高丽)

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