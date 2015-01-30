今年中国商业原油储存容量将扩充逾10%--消息

路透北京1月29日 - 一项关于储油及贸易行业高管的调查结果显示，中国的储油业者今年商业油槽储存容量料将扩充超过10%，以抓住囤积低价原油需求的商机。

至少4,200万桶原油相当于中国大约一周的原油净进口量，而以储存为目的原油买需可望对国际油价带来支撑；原油价格自去年夏季以来已经下挫超过一半，跌破每桶50美元关口。

由于预期2015年底前油价可能会回升，交易商及生产商正试图囤货以在未来出售。路透先前报导指出，有多达30艘船货的订购目的即在于此。

储油业者正试图满足这部分需求，包括荷兰油轮及装载码头业者Vopak (VOPA.AS)、香港上市公司光汇石油(0933.HK)以及知名度较低的民营业者中国华信以及浙江天禄能源。

Vopak在海南洋浦建构了一个880万桶的储油基地，预计在4月前后完工，而熟知内情的消息人士称，已经有人来询问租用储油槽事宜。

中国华信一位油品交易主管也表示，市场中那些拥有油轮的业者无不眉开眼笑。该公司也正在海南洋浦兴建可储油1,800万桶的油罐区。

多数新增的储油空间，是最近才刚获准在中国经营原油储存设施业务的独立业者所设。这个行业长期以来由中国石油化工股份(0386.HK)及中国石油股份(0857.HK)等大型国营业者所把持，但随着对原油进口的依赖程度升高，如今北京当局有意吸引更多投资者加入，以增强供应方面的抗冲击能力。

除此之外，政府的战略石油储备(SPR)计画呼吁中国政府将紧急原油储备量扩增至90日的净进口，目前估计仅为30日净进口。

“外国投资人根本无缘进入战略储备计画，但外资和(中国)民营业者(如今)可以参与商业储备，”谘询机构Facts Global Energy亚洲业务主管Wu Kang表示。

在浙江省东部舟山岛开展业务的天禄能源计画增加一个原油装载码头，并在现有1,700万桶储油区的基础上新增350万桶的储油能力。

一名天禄能源高层人士表示，“油价还没触底，(因为)美国页岩油和OPEC之间的战争还会持续一段时间...这也是我们赶在今年底之前进一步增加储油空间的原因。”(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰/郑茵)

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