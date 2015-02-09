（更正）成品油价半年多来首次上调 汽、柴油分别涨4.4%和5.3%

(第一段末尾改为连续“下调”，并调整涨幅计算)

路透北京2月9日 - 中国国家发展和改革委员会周一宣布，自周二(10日)零时起，国内汽、柴油价格分别下调290元和280元人民币，结束自去年7月22日以来的连续下调态势。

路透根据发改委网站刊登的调价通知测算，此次调价具体到零售价格90号汽油和0号柴油每升分别上涨4.3%和4.9%。

国际原油价格经历半年的单边下行后，近日明显反弹。布兰特3月原油期货 LCOc1 自1月13日触及45.19美元低点后，累计涨幅约28%。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，中国的成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。

浏览中国自2009年以来成品油价格调整情况一览，请点击：(Full Story)（完）

欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接：here

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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