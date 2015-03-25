中国原油储存空间几近全满--中石化交易主管（更新版）

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京3月25日 - 中国石化一位交易主管周三在一场行业论坛中说，中国商用及战略原油储存空间已几乎全满，使得中国没有太多增加原油进口的余地。中国是全球第二大石油消费国。
去年8月以来，中国为补充战略石油储备(SPR)的采购是亚洲需求的主要推手之一。尽管经济成长迟缓，中国进口商仍趁油价低廉，购油存放于油槽。
但这位高层说，随着储油数量接近容纳极限，中国今年的石油进口量与上年相较料将持平或仅小幅增加而已。这位高管虽是在行业活动中对记者发言，但要求不具名。
根据海关数据，中国今年1-2月原油进口同比增加4.5%。
但数据显示，2月原油进口量为每日约670万桶，比起去年12月的715万桶纪录高位减少逾6%。
该名交易主管说，虽然正在新增一些商用储油槽，但大多数是私人筹建的，而且尚未提供使用。
由于油价仍处于六年低位，中国储油企业今年可望把商用油槽储存能力提高一成以上。
存放SPR供应的额外油槽，预计要到今年稍晚才可使用。
这位主管还说，中国第一季柴油需求可能下滑。
“经济成长存在不确定性，”他说。“柴油需求很没劲。”
中国石化(0386.HK)(600028.SS)2014年柴油产量减少了4%，因中国经济放缓，导致运输及建筑业的柴油需求受到冲击。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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