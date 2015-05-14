中国5月柴油出口或增至逾65万吨 因内需依然低迷（更新版）

(更新出口预估数据并新增消息人士更多评论)

路透新加坡5月13日 - 行业消息人士表示，中国本月肯定会增加柴油出口，出口量可能攀升至逾65万吨的近纪录高位，因国内需求依然疲弱且库存增加。

消息人士称，出口增加正值亚洲对柴油的需求回升，或将令炼厂利润率受控而非使之承压。

柴油用作卡车和拖拉机的燃料，并用于建筑和采矿工地发电，被视为工业活动的晴雨表。交易商表示，中国柴油出口增加暗示国内经济依然疲弱。中国是全球第二大石油消费国。

他们补充说，中国的柴油需求今年至今基本持平，中国致力于向消费型经济转型，降低对工业和基建的依赖，这也抑制了柴油的需求。

两位熟知此事的消息人士表示，中国石化和中石油等大型炼油厂，5月料将出口约65万吨柴油，较4月的近30万吨高出逾一倍。

“国内柴油需求疲弱，库存又偏高，因此这可能是5月更多(柴油)出口的原因，”第三位在北京的消息人士表示。

消息人士表示，出口量只是估算，实际出口情况要视当月的炼油产量而定。

预期的出口量远高于中国去年6月的476,406吨。根据海关数据，该月出口量为2014年最高。

一位消息人士并称，中国今年第一季每月出口介于6.5万至30万吨不等，低于去年的每月均值，因国内价格高于国际价格。

一驻新加坡的交易商表示，5月出口较高，可能也反映出中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油的母公司中国海洋石油总公司(CNOOC)的业务量增加。该公司4月首次出口柴油。(完)

(编译 王兴亚/戴素萍 审校 郑茵/张荻)

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