长庆油田发现国内首个亿吨级大型致密油田--中石油集团

路透上海5月27日 - 中国石油天然气集团称，集团旗下长庆油田在陕北姬塬发现中国首个亿吨级大型致密油田---新安边油田，提交致密油探明地质储量1亿吨。

集团旗下的中国石油新闻中心网站称，截至5月25日，长庆油田在试验区共完钻水平井366口，投产水平井332口，日产原油2,235吨，盆地致密油累计建成产能突破100万吨，年生产能力达到70万吨。

在2013年以来，长庆油田优选姬塬进行致密油勘探，连续在40余口井的勘探中获得工业油流，从而使具有１亿吨探明储量的致密油规模储量落地“入仓”。

致密油是指夹在或紧邻优质生油层系的致密储层中，未经过大规模长距离运移而形成的石油聚集。鄂尔多斯盆地致密油资源丰富，具有很大的勘探开发潜力，但与以往开发的特低渗、超低渗油藏相比，其成藏机理更复杂、勘探难度更大。

中石油集团是中国石油601857.ss0857.hk的母公司。长庆油田是中国主要油田之一，地跨陕、甘、宁、蒙、晋五省（区）。2013年突破5,000万吨年油气产量当量，成为中国陆上油气产量最高、上产速度最快、成长性最好的油气田。（完）

(发稿 张金栋；; 审校 李文科/杨淑祯)

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