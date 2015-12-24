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中国财经 | 2015年 12月 24日 星期四 13:02 BJT

中国11月末商业原油库存环比下降0.7%--新华OGP

路透北京12月24日 - 新华OGP称，中国11月末商业原油库存环比下降0.7%，11月末成品油库存环比增长2.2%。

新华OGP并未提供具体库存规模。

中国政府很少披露商业或战略石油储备情况，所以难以估算中国的实际需求。（完）

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