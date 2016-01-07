中国最新发放的成品油出口配额高达2,100万吨

路透新加坡1月6日 - 交易商周三表示，中国已向炼厂下达近2,100万吨汽油、柴油和航空煤油的出口配额，高于2015年发放的任何一轮配额。

仅柴油出口配额一项就接近900万吨，占配额总量的42%，是2015年首轮派发的柴油出口配额的6.5倍还多；汽油配额也增加了1.7倍。

贸易商和业内消息人士称，2015年大部分时候市场上的柴油供应都明显供过于求，现如今中国较高的出口配额将令本就承压的市场更加雪上加霜。

“我们已经看到2015年(中国)柴油出口量很大，这些(新)配额数字虽说看似不是出奇地高，但从历史角度来看肯定是偏高的，”IHS Energy Insight副总裁Victor Shum表示。

“中国有大量炼油产能要追逐需求。高出口要持续一段时间，”他并称中国疲弱经济指标打击了国内需求。(完)