中国最新发放的成品油出口配额高达2,100万吨

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透新加坡1月6日 - 交易商周三表示，中国已向炼厂下达近2,100万吨汽油、柴油和航空煤油的出口配额，高于2015年发放的任何一轮配额。
仅柴油出口配额一项就接近900万吨，占配额总量的42%，是2015年首轮派发的柴油出口配额的6.5倍还多；汽油配额也增加了1.7倍。
贸易商和业内消息人士称，2015年大部分时候市场上的柴油供应都明显供过于求，现如今中国较高的出口配额将令本就承压的市场更加雪上加霜。
“我们已经看到2015年(中国)柴油出口量很大，这些(新)配额数字虽说看似不是出奇地高，但从历史角度来看肯定是偏高的，”IHS Energy Insight副总裁Victor Shum表示。
“中国有大量炼油产能要追逐需求。高出口要持续一段时间，”他并称中国疲弱经济指标打击了国内需求。(完)
(编译 王颖；审校 高琦)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。