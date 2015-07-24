中国非国营贸易原油进口资质明确 涵盖原油加工和能耗指标

路透北京7月24日 - 中国商务部发布非国营贸易原油进口新规，民营企业原油进口资格门槛进一步降低。明确申请企业需具备法人资格，办理对外贸易经营者备案登记或取得进出口经营资格，具有成品油批发经营资格外，还对原油加工和能耗等均作明确规定。

刊登在商务部网站的通知要求，申请企业须拥有一套及以上单系列设计原油加工能力大于200万吨/年（不含）的常减压装置。炼油（单位）综合能耗小于66千克标油/吨；单位能量因数能耗不超过11.5千克标油/（吨·能量因数）；加工损失率小于0.6%；吨油新鲜水耗量小于0.5吨；原油储罐容量符合有关要求。

具备完善的产品质量控制制度，成品油等炼油产品符合申请时企业所在地施行的国家或地方最新标准。具备与加工能力、原油品质等相匹配的环境保护设施和事故应急防范设施且运转正常，污染物排放符合国家或地方标准及总量控制要求，编制并报备突发环境事件应急预案，近三年未发生较大及以上突发环境事件。

同时具备完善的安全生产管理制度和良好的历史安全记录，近三年未发生较大及以上安全事故，通过危险化学品从业单位安全生产标准化达标评审等。

欲参看更多细节，请点选商务部官网(here)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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