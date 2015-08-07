焦点：中国海外油气资产并购热潮冷却 大环境不利让企业但求无过

7月在巴黎举行的世界天然气大会上的中石油公司标识。 REUTERS/Benoit Tessier

路透北京8月7日 - 正当全球石油巨头苦于应对收益锐减的窘境之际，中国国有石油企业也不大可能伺机买进任何多余资产。过去20年来，中国在海外能源项目上投入数以百亿计美元；如今，往日的并购热潮已过，至少暂时如此，部分国企甚至想出售资产。

汤森路透数据显示，从1993年起，中国在该产业的投资超过1,400亿美元。中国是全球第二大石油消费国。

但中国企业已经开始放慢速度，因油价重挫导致部分投资回报锐减，且中国两年前开始加大反腐力度后，对交易的审查更加严格。

行业消息人士说，这一转变始于去年，但在最近几个月变得益发明显。企业高层现在注重于那些不求有功但求无过的目标，比如减少成本和改善资产回报，而不是侧重于新的并购。

中国石油化工集团公司石油勘探开发研究院专家罗佐县表示，迅速扩张、有时甚至是盲目扩张的时代已经过去。

罗佐县预计未来三到五年不会有大型并购。

中国石化集团在2013年底出人意料地为部分加拿大页岩气资产寻求投资方。公司高层消息人士表示，现在可能要考虑剥离更多“非核心”资产。

中国石化集团同时还重组旗下的全球勘探部门，重新评估整体投资策略，以确定未来支出的“核心地区”。

其中一位消息人士称，这可能意味着，在天然气资源丰富的东非等地项目可能不在目标之内，因为开发这些项目需要巨额资金，而且要数年时间才能获得回报。

中国石化集团拒绝就资产转让计划置评。

**反腐行动**

中国反腐行动让十多名石油行业高管落马，也使新协议更难达成。

中国三大能源巨头--中国石油天然气集团公司、中国石化集团和中国海洋石油总公司均在5月任命了新的董事长。

中国中央纪委监察部4月曾通报指出，中国石化集团海外资产投资回报率较低，有的多年没有产出。

“目标当然是调整了。之前是不计代价求增长，现在的准则则是价值回报，”Bernstein Research的Neil Beveridge称。

为削减支出，中国石油集团上周称，开始在24项海外项目启动合同复议，以降低合同总额，包括在俄罗斯的亚马尔和莫桑比克的天然气合资企业。

**投资高潮与低潮**

汤森路透数据显示，中国去年境外油气资产并购交易额为44亿美元，为2008年以来最低。

以前，中国的投资也遇到过高潮和低潮。

10年前由于美国政府的强烈反对，中海油撤回以185亿美元收购美国企业优尼科(Unocal)的计划。不过该公司在2013年以151亿美元购得加拿大Nexen公司，为中国最大一笔海外并购案。

当被问及在低油价环境下的策略时，中海油称，将慎重投资，均衡短期回报与长期发展，并聚焦现金流，优化资产和资本分配。

中海油去年售出几个小规模常规天然气资产。另据公司消息人士称，中化集团已撤回在美国德州Wolfcamp页岩油业务的五人团队。

一位公司消息人士称，中石化可能考虑剥离2010年从西方石油(Occidental Petroleum)(OXY.N)手中购买的阿根廷油气业务。

但是鉴于中国仍是主要石油购买国，今年已有两次原油进口量超过美国而成为全球最大原油买家，一些分析师称，中资企业再度在海外收购能源项目是迟早的事，不过以后会更加谨慎。

“待新管理层安顿之后，在中国低利率环境以及油价企稳的作用下，中国油企的现金流将得以提升，进而有能力找寻海外并购机会，这可能会从2017年开始，”野村研究的分析师关荣乐称。

图表：中国的油气交易图表 link.reuters.com/car35w(完)

(编译 李婷仪/李爽/王丽鑫/刘秀红；审校 郑茵/于春红)

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