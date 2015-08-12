中国对油市影响力与日俱增 可主导市场定价

图中为中国国旗与中石油公司标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透新加坡8月11日 - 中国可在数分钟内通过其主要石油贸易商在亚洲实货市场买卖上百万桶原油，这种日益增强的交易能力使中国获得巨大的影响力，其他交易商常常被迫跟随其同意的价格。

自去年10月以来，中国大型石油交易商曾几次主宰市场。本月初，中国联合石油有限责任公司通过亚洲主要定价机制，在仅30分钟之内购买了500万桶原油。该定价机制由《普氏全球能源新闻》组织。中国联合石油是中国石油天然气集团公司(0857.HK)和中国化工进出口总公司共同出资组建的石油外贸公司。

由于石油产出达到纪录高位，而全球需求放缓，市场影响力向大型消费者转移。中国主要的石油贸易商联合石化和中国联合石油能够择优挑选最佳报价，借油价低廉之机补充战略储备。

“石油供应安全方面，中国越来越看重的问题是能否成为定价者，并参与到全球整个的供应链中来，”顾问公司China Matters主管Michal Meidan称。

随着低油价降低了中国建立石油战略储备的成本，中国今年将挑战美国做为全球最大原油购买国的地位。今年1-7月中国购入的原油数量较上年同期增加近11%。

以当前原油每桶约50美元计，中国每月进口约2亿桶原油的成本，已从去年夏天每桶油价要115美元时的230亿美元，降至100亿美元。

**“闪避”**

中国从价格接受者逐渐成为定价者的转变，从每日原油实货交易中表现得最为明显。

中国石油化工股份(0386.HK)旗下贸易公司联合石化(Unipec)和中国联合石油公司(Chinaoil)经常主导着每日的交易，其数量超过由西方大油企经手交易的数量。

“火车开过来了，还不赶紧闪开。”亚洲一家炼油厂交易员称。“像我们这种小虾米容易被辗到。”

过去10年经济增长不仅让中国成为主要原油进口国，还变身为重要的成品油出口国。靠着这股飞速增长之势，中石化和中石油已从被动的石油进口商，发展为经验丰富的原油和成品油交易商。

公司消息人士称，自从2014年下半年，中石油和中石化都有将原油交易员升职为高层管理人员，替换有规划和精炼管理背景的高管的举动。

中石化和中石油未就交易相关事宜置评。

这两家中国石油交易巨头交易量巨大，对实货原油市场亚洲指标价格发现机制，即迪拜普氏收市价(Market on Close, MOC)造成很大压力。

在这个被很多交易员称作“普氏窗口”的过程，这种交易商的交投量大增经常让其他参与者几无空间参与原油定价过程的交易。

“我和其他很多人担心的是，受这种举动影响，迪拜市场并不能反应中东原油的市场价格，”新加坡海峡石油化工(0852.HK)董事总经理Oystein Berentsen表示。

此外，中国政府还在慢慢放松对进口市场的管制，向独立炼厂授予更多购买海外原油的许可证，这不仅进一步提高对中东实货原油的需求，还提高对主要国际原油期货--布兰特原油期货LCOc1和美国原油期货CLc1--的需求。

“授予原油进口许可证向放松对中国石油行业的管制迈进一步。这也帮助提高对轻质油的需求，”辉立期货本周在致客户的报告中说。

“因此，这可能帮助支持美国原油期货和布兰特原油期货，这两种都属于轻质油。”(完)

(编译 王丽鑫/张若琪/杜明霞；审校 王颖/孙茉莉/于春红)

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