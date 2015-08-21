焦点：中国石油贸易双雄展开正面交锋 搅动亚洲油市

路透北京/新加坡8月21日 - 中国联合石油公司(联合石油)与中国国际联合石油化工公司(联合石化)，这两家大型国有石油贸易公司之间的竞争愈演愈烈，让亚洲石油市场也随之动荡，双方针锋相对，为的是争夺该地区原油指标的控制权。

两家公司的交易十分积极，联合石油的大规模买盘承接了联合石化的卖盘，推动亚洲市场的中东原油价节节攀升，而此时其它品级原油的价格则因为全球市场供应过剩而备受打压。

亚洲买家不得不转战其他市场去寻找更便宜的石油，或者削减炼厂产能，但分析师表示，这个过程反映出中国贸易商在全球油市的影响力不断增大，中国当局不大可能对此进行干预。

两家公司的交易量如此之大，以至于定价机构普氏正考虑是否在用于估算每日亚洲油市基准价格(即迪拜原油价格)的原油供应池中加入更多原油种类。

“这种情况肯定会发生--因为中国贸易商越来越熟悉全球贸易机制，在这些机制中的实力日益增强，他们也越来越愿意适应这些机制，学着加以利用为自己争取利益，”咨询公司China Matters的Michal Meidan说。

联合石油和联合石化均成立于1993年，旨在帮助管理中国石油进口，但这两家国企已从单纯采购和营销原油和成品油，发展为拥有全球交易部门的成熟交易商。

这种转变因2014年职业交易员取代企业规划者和炼厂经理，晋升为公司高层而加快，同时油价下跌和需求增长放缓也促使两家公司力争提高交易利润。

联合石油是亚洲最大产油商中石油(0857.HK)(PTR.N)的石油贸易公司，已发展成为与英国BP(BP.L)类似的综合油企。该公司现任总裁赵勇就曾经是交易员。

联合石化是亚洲最大炼油企业中石化(0386.HK)(600028.SS)下属的石油贸易公司。该公司总经理陈波拥有20年交易经验。

一位知情的资深交易人士称：“凭借丰富的交易经验，这些新高层比他们的前辈更懂得如何去制造更大的影响。”

**创纪录的买盘**

在始于去年10月的一系列买盘中，联合石油在普氏窗口购入规模创纪录的石油船货。普氏窗口这一定价机制为每日在亚洲市场售出的1,200万桶油确定指标价，这一日销售量约为全球消费量的13%。

联合石油的强劲买盘推高了基准价格，令人猜测该公司想通过之前在衍生品市场建立的头寸获取巨大利润。

但另一方面，联合石化的母公司中石化每日加工的480万桶油中有近80%来自进口，其中超过一半参照迪拜原油价格，联合石化一心想着让油价保持在低位。

这种竞争关系导致两家公司在普氏收市价评估过程中展开角逐，联合石油买入中东油货，而联合石化则为抑制油价而卖出油货。

联合石油不断打破月度交易量纪录，在2014年10月买下了47艘油货，之后又在今年4月创下买入55艘油货的纪录，6月份买入18艘，而在4月和6月交易中，超过60%的卖单来自联合石化。

本月稍早，联合石油在一日内从联合石化手中买下了10艘油货，创最高单日成交量。

这笔交易的数量与洲际交易所(ICE)上月底显示迪拜原油期货仓位激增的数据相吻合，交易商表示，这暗示本月可能有一波“多头操作”将推高实货价格。

“光是本月第一天的交易量，就超过沙特一天在亚洲售出的原油量。那可是相当庞大的数字，”一位来自波湾产油商的消息人士说。

**竞争升级**

随着交易如火如荼地进行，中国石油贸易双雄已取代皇家荷兰/壳牌石油(RDSa.L)或维多等顶级交易商，成为主宰迪拜油市的后起之秀。

根据官网数据，联合石油在2003-2013年之间的石油交易量增加超过三倍。2013年时，创下270万桶/每日的交易纪录，这年的成交额增加将近18倍达到纪录高位1,020亿美元。

一位直接知悉情况的消息人士说，联合石油去年进行内部组织调整时，在北京成立了一个中国团队，管理所有与中国有关的原油交易部位，交易范围变得更加广泛。

有交易商称，联合石化的交易策略也显现改变迹象。该公司在7月竞标买进五艘船货。

“联合石化的原油采购规模十分庞大，所以以前在市场有许多对手。但现在，我们面临的是一位超强对手--联合石油，”一位要求匿名的联合石化消息人士说。“双方的交易利益是相对立的。”

联合石油未回覆置评要求。联合石化拒绝置评。

浏览图表：

联合石油交易营收：link.reuters.com/nur45w

中东原油价格及对亚洲的出口情况：link.reuters.com/reh45w

(完)

(编译 郑茵/汪红英/李婷仪 审校 白云)

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