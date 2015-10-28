焦点：储罐不够致中国所购战略储备原油滞留海上近两个月--消息（更新版）

资料图片：中石化在合肥的石油储罐。 REUTERS/Jianan Yu

(新增倒数第二段青岛港集团官员的置评)

路透北京10月28日 - 据两名消息人士透露，由于储罐不够，中国国有贸易公司购买的400万桶战略储备原油，已经在青岛港附近海域的油轮上滞留了近两个月。

这将耗费数百万美元资金，并且表明，如果青岛港的原油仓储和港口吞吐量跟不上步伐，那么中国进口创纪录规模原油的努力面临着多大困难。青岛港是中国最大的原油进口终端。

根据路透船运数据以及贸易和港口消息人士的信息，为中国中化股份有限公司 SASADA.UL 运输原油的“Ocean Lily”和“Plata Glory”两艘巨型油轮9月初就到达了青岛主要原油终端--黄岛，本周仍停泊在当地等待卸船。

“这两艘船上的原油都是战略储备油，但现在没有储罐来接收，”熟悉此项交易的一名高级交易员表示。

今年前九个月中国原油进口量较上年同期增加了近9%，达到每日665万桶，一定程度上是因为中国在增加储备。

中国去年底表示，国家石油储备一期工程的储备量约为9,000万桶，在建的二期工程预定2020年完工，其中部分是民间投资。

黄岛是中国国家石油储备一期工程的基地之一，黄岛国家石油储备基地原油储备库容量为2,000万桶，计划二期工程储备规模相仿。

近期一项授予独立炼油厂配额的举措增加了进口石油的竞争，使黄岛壅塞情况加剧；黄岛的运营在两年前发生油管事故后，原本就已受到一些影响。

“市场开放如此迅速，存储和泊位根本还未准备好。”前述贸易商说。

**港口拥塞**

自两年前造成66人丧生的油管爆炸事故后，黄岛即出现船货拥塞的情况，因为安检更为严格，且老旧受损油管修护，放缓了油轮卸货速度。

贸易消息人士说，新的原油买家纷纷抢进石油，使壅塞情况更形恶化。

中国自7月起，已给予十多家独立炼厂总量将近100万桶/日的原油进口额度，藉此促进竞争与民间投资。

由于新批准的额度占中国目前总进口量的逾10%，因此改革的速度较市场预期快出许多。

路透Eikon的船运数据显示 ，Ocean Lily由阿曼费赫勒港(Mina Al Fahal)装运石油。Plata Glory装载的原油则尚不清楚。

交易商与港口消息人士表示，这些石油是中化为政府储备所购买至少600万桶原油总量的一部分，最终将经由连接至黄岛的管道输送至潍坊的商业油库。

该油库总储量约2,500万桶，其主要所有人为由中化部分持股的独立炼厂山东弘润。

中国的国家储备分为两部分：其一是战略石油储备，由国家修建储油罐并支付全额存储与购油费用；其次是国家商业储备，由国家租赁油库，并与企业分摊购油成本。

中化官员并未回应置评要求。路透未能联络上Ocean Lily。

青岛港集团一名负责媒体事务的官员周三确认有两艘大油轮滞留。该官员表示，这不是因为港口吞吐能力的问题，而是因为“相关贸易商自己储油罐的储存空间不够。”

经纪商报告显示，中化为Ocean Lily所有人，Plata Glory则是在4月以每日约37,750美元的六个月期固定合约为准，可选择再延长六个月，因此维持两艘油轮闲置的费用约在数百万美元左右。(完)