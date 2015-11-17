中国发改委：初步确认东营齐润化工可使用进口原油220万吨/年

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月17日 - 中国石油和化学工业联合会周二公示称，其受国家发改委委托组成专家组，对东营齐润化工有限公司申请使用进口原油进行核查评估，初步确认该公司每年可使用进口原油220万吨。
该联合会网站刊登公示全文称，其自11月11-13日对东营齐润化工进行现场核实和查验，经核查，该公司于2015年2月9日前建成投产，2014年加工量176万吨；公司拟保留1套常减压装置，加工能力为每年220万吨，公司通过了现场核查。
公示称，齐润化工拟淘汰自有落后常减压装置80万吨/年1套，用油数量为实际淘汰装置加工能力的1倍；跨省淘汰兼并重组落后常减压装置80万吨/年1套、30万吨/年1套(企业承诺2016年2月12日前完成拆除)，用油数量为实际淘汰装置加工能力的1.2倍。
“该企业正在实施质量升级改造工程，承诺2015年底前油品质量达到国V标准，用油数量再上浮20%。初步确认该公司可使用进口原油220万吨/年，”公示称。（完）
欲览详情，请点击公示链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。