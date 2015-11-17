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中国财经 | 2015年 11月 17日 星期二 14:52 BJT

中国发改委：初步确认东营齐润化工可使用进口原油220万吨/年

路透北京11月17日 - 中国石油和化学工业联合会周二公示称，其受国家发改委委托组成专家组，对东营齐润化工有限公司申请使用进口原油进行核查评估，初步确认该公司每年可使用进口原油220万吨。

该联合会网站刊登公示全文称，其自11月11-13日对东营齐润化工进行现场核实和查验，经核查，该公司于2015年2月9日前建成投产，2014年加工量176万吨；公司拟保留1套常减压装置，加工能力为每年220万吨，公司通过了现场核查。

公示称，齐润化工拟淘汰自有落后常减压装置80万吨/年1套，用油数量为实际淘汰装置加工能力的1倍；跨省淘汰兼并重组落后常减压装置80万吨/年1套、30万吨/年1套(企业承诺2016年2月12日前完成拆除)，用油数量为实际淘汰装置加工能力的1.2倍。

“该企业正在实施质量升级改造工程，承诺2015年底前油品质量达到国V标准，用油数量再上浮20%。初步确认该公司可使用进口原油220万吨/年，”公示称。（完）

欲览详情，请点击公示链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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