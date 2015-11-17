中国发改委：初步确认东营齐润化工可使用进口原油220万吨/年

路透北京11月17日 - 中国石油和化学工业联合会周二公示称，其受国家发改委委托组成专家组，对东营齐润化工有限公司申请使用进口原油进行核查评估，初步确认该公司每年可使用进口原油220万吨。

该联合会网站刊登公示全文称，其自11月11-13日对东营齐润化工进行现场核实和查验，经核查，该公司于2015年2月9日前建成投产，2014年加工量176万吨；公司拟保留1套常减压装置，加工能力为每年220万吨，公司通过了现场核查。